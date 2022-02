Manel Burón, president de l'Igualada HC, ostentarà a partir d'ara el mateix càrrec a l'Associació Nacional de Clubs d'Hoquei Patins, en substitució de Xevi Sala. La nova junta encapçalada pel dirigent anoienc inclou el representant del Recam Làser CH Caldes com a vicepresident, el CE Noia com a secretari, el FC Barcelona com a tresorer i Deportivo Liceo, Reus Esportiu i Lleida com a vocals.

"La nostra voluntat és treballar per l'hoquei patins, aglutinar, consensuar i integrar en l'associació l'OK Lliga plata i l'OK Lliga femenina", ha indicat Burón, fent esment en el fet que "tots hem de treballar en la mateixa direcció”.