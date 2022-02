Era la posició més probable abans d’arrencar la competició i així va ser. El Catalana Occident no va poder impedir quedar en vuitena i última posició de la fase final de la Minicopa que s’ha celebrat a Granada, però no vol dir que sigui últim del torneig. Abans de competir a la capital andalusa calia classificar-s’hi i vuit formacions pertanyents a aquesta quantitat de clubs de l’ACB es van quedar estancats a la fase prèvia de València. L’experiència viscuda aquests dies, malgrat que els resultats no han estat bons, han de servir als joves jugadors de Gerard Carrión com a motivació per seguir avançant.

En la lluita per la setena posició, era improbable que la diferència que ja es va mostrar entre l’Unicaja i el Catalana Occident a la fase prèvia hagués desaparegut. Aleshores, els malaguenys es van imposar per 81-51. Aquest cop, ells van anotar els mateixos punts, però els bagencs ,quatre menys. El 47-81 final reflecteix la superioritat de l’Unicaja, que es presentava al partit després d’haver caigut també en els tres enfrontaments de la primera fase, en el seu cas contra el València, el Betis i el Barça, però per menys diferència de punts. Per al Catalana Occident va tornar a destacar la feina d’Echevarría, que va fer un doble dígit de punts i rebots (10-11) i va arribar als 17 de valoració. També destacables els set rebots del navassenc Llibert Font i els 6 de Lucas Sánchez, tot i que les pèrdues de pilota (37 per 18) del rival, són un aspecte que caldrà millorar. Pel que fa a la resta del torneig, el Reial Madrid i el Cajasiete Canàries jugaran la final, avui a les 13 hores, després de derrotar el Betis (90-86) i el València (61-78), respectivament, en les semifinals jugades ahir.