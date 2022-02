La Federació Internacional d’Esquí ha sigut el centre de les crítiques a l’haver escurçat dissabte la prova de marató d’esquí de fons, que va passar de 50 quilòmetres a 30 pel fred extrem. La competició més dura dels Jocs Olímpics d’hivern, tant per la distància com per les condicions en les quals es va disputar, amb temperatures d’entre -15 i -30 graus i fortes ratxes de vent, van obligar a reduir la prova, però encara així va ser un autèntic malson per als participants.

Al finlandès Remi Lindholm, que va finalitzar la prova en poc més d’una hora, el van haver d’acompanyar fins al vestidor per descongelar una part del cos extremadament sensible. No tenia problemes en extremitats com les mans i els peus, sinó en una zona molt més delicada: el penis. Segons l’esportista, va arribar amb el penis congelat. Tal com recull el diari finlandès Iltahleti, l’esquiador va sentir un dolor tan fort a la zona que fins i tot li impedia caminar. «Un dolor insuportable. Només volia arribar perquè em posessin una bossa calenta allà baix» No és la primera vegada que aquest esquiador passa per aquesta dolorosa situació. Lindholm assegura que en la Copa del Món de Ruka, al seu país natal, també va arribar a la meta amb el penis congelat.