Un efectiu i pragmàtic Barça hs superat amb contundència al València a Mestalla (1-4) en un duel resolt per l'equip blaugrana en el primer temps, que ha acabat amb un clar 0-3 en el marcador.

Dos gols de Pierre Emerick Aubameyang i un altre de Frenkie De Jong en els primers 45 minuts han aplana el camí del Barça davant un fràgil València en defensa que ha millora i ha tractat de reaccionar en la segona meitat, però sense èxit.

El conjunt blaugrana ha iniciat el partit movent molt ràpid la pilota davant un València que tractava de sortir a la contra, si bé gradualment l'equip de José Bordalás ha començat a alentir el joc fins a igualar les forces.

A més, les llargues possessions de pilota de l'equip de Xavi Hernández es produïen a molts metres de l'àrea rival i es trobaven amb la bona disposició defensiva del València, fins que Aubameyang ha marcat.

Una passada en llarg de Jordi Alba vha sigut aprofitada per Aubameyang per a batre a Mamardashvili per l'escaire de la porteria als 22 minuts de joc. Ha sigut el primer gol de l'atacant amb el Barça.

El València ha tractat de reaccionar, s'ha acostat a la porteria de Ter Stegen, però de res li ha servit perquè ha sigut el Barça el que s'ha fet amb el comandament i poc després de superar la mitja hora de joc, Frenkie De Jong ha donat el gol als culés. L'equip de Bordalás estava tocat i fora del partit davant un rival que ha ratificat el seu domini amb un tercer gol als 38 minuts.

Encara que el València ha aconseguit marcar a quatre minuts del descans, el punt ha sigut finalment anul·lat per l'àrbitre després de consultar el VAR per haver depassat la pilota la línia de banda a l'inici de la jugada.

Lluny de relaxar-se, el Barça ha obert el segon temps amb una ocasió de Gavi, que ha signat un gran tret des de la frontal que ha desbaratat Mamardashvili, però el València ha escurçat distància als 52 minuts amb un gol de Carlos Soler.

El gol ha reactivat al València. Amb un joc directe, ha posat en dificultats la meta barcelonista, però un golàs des de fora de l'àrea de Pedri ha tallat d'arrel l'indici de reacció dels locals. Tot i que el València ho ha intentat tot per equilibrar el duel, unes vegades Ter Stegen i altres la falta de punteria han evitat que aconseguís el seu objectiu.

El Barça acumula nou partits sense perdre en Lliga, mentre que el València suma quatre sense guanyar i prolonga les seves crisis de joc i resultats de 2022.