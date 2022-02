El renovat equip de curses de muntanya del Centre Excursionista Solsonès va pujar ahir al tercer graó del podi en el Campionat de Catalunya de l'especialitat, que es va disputar en el marc d'una nova edició de la Cursa dels Biberons, a El Pinell de Brai (Terra Alta). El quartet format pel jove surienc Wifred Lladó i els solsonins Xavier Espiña, Marc Malé i Albert Moliner només va ser superat per l'Associació Esportiva Matxacuca, de Santa Cristina d'Aro, i el Centre Esportiu de Muntanya La Cameta Coixa, de Miravet.

L'entitat solsonina ha rellançat enguany la secció de curses de muntanya, incorporant alguns corredors de la terra que formaven part d'altres clubs, i aquest diumenge es van estrenar en l'arrencada de la temporada en el campionat català per equips. La cursa de 23 km i 1.345 metres de desnivell positiu va transcórrer per les serres de Cavalls i de Pàndols, escenaris de la batalla de l'Ebre que va ser un dels punts d'inflexió de la guerra espanyola l'any 1938. Els atletes van sortir i arribar davant l'edifici de la Cooperativa de Pinell de Brai i les recreacions històriques de la guerra, i van donar una volta que oferia unes vistes magnífiques enmig d'una vegetació mediterrània amb algunes espècies florals endèmiques.

El més ràpid va ser Eduard Hernández (Matxacuca), en fer els 23 km en un temps de 1.57.08, seguit de Julen Calvo (La Cameta Coixa), a 39 segons, i Diego Arroyo (Matxacuca), que va arribar un segon després.

Per la seva part, la jove promesa Wifred Lladó va acabar 7è, a 6 minuts i 14 segons del guanyador. La resta del conjunt solsoní també va aconseguir unes destacades posicions en una cursa que va tenir 278 atletes, masculins i femenins, a la línia de meta. Xavier Espiña va ser el 13è (i 2n veterà), a 12.18; Marc Malé va fer el 17è (6è veterà), a 13.24; i Albert Moliner va acabar en el lloc 41, a 22.07, essent, a més, el primer en la categoria de Màster 50.

Altres representants de la Catalunya Central van ser Ramon Nicolás Fernández (UEC Anoia), 16è a 13.13, i cinquè entre els veterans; i Joan Torné, del Grup Excursionista Oliana, 24è, a 16.13.

El club solsoní també va competir en la categoria femenina, però una baixa a darrera hora li va impedir tenir prou atletes per puntuar en la classificació per equips. Laia Gilibets va ser 20a, a 33.07 de Georgina Gabarró, vencedora amb 2.23.57. Anna Pujol va acabar al lloc 46, a 1.03.51, i Anna Tristany en el 52, a 1.13.25. Sílvia Leal, per la seva part, no va poder competir.

L'AE Matxacuca també es va endur el triomf per equips, per davant d'un GE Oliana que va tenir les dues primeres classificades -l'esmentada Gabarró i Anna Fernández, segona a 13 segons- i de La Cameta Coixa, la líder de la qual va ser Rosa Navarro, tercera a meta a 2.02.