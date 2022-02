Caixa o faixa. La visita al terreny de joc del penúltim classificat era decisiva per al CF Igualada si els blaus volien iniciar la remuntada després de signar quatre derrotes i un empat.

Pedro Milla va presentar un rejovenit equip inicial en el qual destacaven la presència del porter Arturo Picaseño i del jove davanter anoienc Franc Samaniego. Els igualadins van deixar palesa la seva ambició des de l’inici del partit. Franc Samaniego va xutar amb perill des de la frontal de l’àrea de penal (min 3) i Max Morell va estavellar una rematada al pal (min 19). Tot i la lesió del lateral esquerre santjoanenc Èrik Sarmiento (min 16), l’anhel ofensiu dels visitants no es va refredar i Franc Samaniego va aprofitar una precisa centrada d’Arnau Cuadras per rematar de cap a gol (min 23). Abans del descans, els blaus van gaudir de dues immillorables ocasions per ampliar el seu avantatge (minuts 31 i 35) que va conjurar Adrià Xammar. A la represa, altra vegada el porter local va impedir que Pedro J. Calvo sentenciés. Tot i aquest fet i la lesió del jove davanter Manel Valls (min 69), l’excel·lent defensa igualadina només va concedir un xut als amfitrions. Així doncs, el primer gol de Franc Samaniego amb els blaus va donar a l’Igualada tres punts transcendents.