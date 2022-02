El Grup Via CB Artés va perdre a la pista del CB Quart en un partit que va tenir dues parts diferenciades (63-53). Durant la primera meitat els artesencs van portar el ritme del joc, liderats per un encertat Cumelles (autor de 18 punts). A la represa, els locals van millorar els seus percentatges i van avassallar la cistella bagenca, anotant un total de 30 punts. Els visitants es van veure superats pel vendaval ofensiu local i van deixar escapar un còmode avantatge per plantar-se en l’últim període sis punts per sota. En el darrer quart, els gironins no es van deixar sorprendre i van acabar ampliant l’electrònic fins al definitiu 63-53.