Bernat Sellés sortirà avui en la prova dels 30 km d'estil lliure a la primera jornada dels Campionats del Món d'esquí de fons en categoria júnior -a la qual pertany l'esquiador de Bellver de Cerdanya- i U23. Martín Morales serà l'altre representant estatal. Per la seva part, Marta Moreno sortirà en la prova de 15 km estil lliure, també de la categoria júnior.

Sellés està previst que disputi també els 10 km d'estil clàssic, el divendres 25 de febrer, la prova d'esprint (1,2 km) d'estil lliure, el diumenge 27 de febrer.

Els tres júniors debutaran en uns Mundials.

En categoria U23, la delegació espanyola la formen Maria Iglesias i Jaume Pueyo, aquest darrer del CEFUC i veí de La Seu d'Urgell. Pueyo, que ja va participar en l'esprint dels recents Jocs Olímpics d'Hivern de Pequín, on va quedar el 37 i es va quedar fora de la final per ben poc, farà l'esprint (1.2 km) d'estil lliure del dissabte 26 de febrer. Tal i com va explicar a aquest diari abans de viatjar cap a la cita xinesa, té esperances de lluitar per una medalla. L'any passat va ser 8è.

Els campionats tenen lloc a la localitat noruega de Lygna, comencen avui i es perllongaran durant tota la setmana.