El CB Martorell va assaltar la pista del Tenea CB Esparreguera per guanyar el derbi del Baix Llobregat (50-60). El conjunt martorellenc va disputar un partit molt complet i va anar sempre per davant en el marcador enfront d’un equip local que va intentar vèncer fins al darrer moment. Els visitants van començar millor en els primers minuts i van obrir un ampli forat de deu punts, liderats per un encertat Albert Valle (15 punts). Els esparreguerins van augmentar el nivell defensiu i van ajustar el marcador després de deixar els visitants amb només 6 punts (28-32). A la represa, la dinàmica va canviar i els locals es van veure superats pels martorellencs (35-49). En el decisiu període el Martorell va ser capaç d’administrar l’avantatge per acabar sumant el setè triomf del curs. El Tenea CB Esparreguera no va disputar un bon partit i va encaixar la sisena derrota de la temporada.

La setmana vinent els jugadors esparreguerins rebran la vista del AEA Solidaria Llucmajor, mentre que els martorellencs rebran la visita dels Maristes Ademar.