Cinquè lloc per a Meritxell Tarragó a la final dels 400 metres del Campionat d’Espanya sub-23 en pista coberta, a Salamanca. La velocista de l’Avinent Manresa va tornar a rebaixar la seva marca de la temporada amb 55.60, en una cursa en què es va imposar Sara Gallego (Nike) amb 53.38, rècord del campionat. L’altra representant del club bagenc en la segona jornada va ser Marta Galló, que va finalitzar 11a en llargada, amb 5.42, en una final que va guanyar l’olímpica Maria Vicente (Nike) amb 6.46.

El Petromiralles-CA Igualada va tenir tres atletes en les finals del diumenge. Laia Planas va ser 9a i es va quedar a una plaça de ser finalista en l’alçada, concurs en què va franquejar 1.59, però no va poder amb l’1.63, que hauria igualat la seva marca personal. L’or se’l va endur Una Stancev (Nerja) en saltar 1.82. Gerard Bou, per la seva part, va arribar 13è a la final dels 1.500 metres, amb 4.04.29, i l’or va ser per a Mohamed Attaoui Tijani (Torrelavega), amb 3.53.37.

David Muñoz va finalitzar 11è en l’heptatló, amb 4.851 punts, a només 25 de la seva millor marca: 7.33 en 60 metres, 6.93 en llargada, 10.62 en pes, 1.83 en alçada, 8.80 en 60 tanques, 4.00 en perxa i 2.56.28 en 1.000 metres. El títol estatal se’l va adjudicar Jorge Dávila (Playas Castellón), amb 5.742 punts (rècord del campionat).