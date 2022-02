Dotzena victòria del Monbus Iugalada davant l’Almozara en un partit disputat fins al tercer període (82-58).

El conjunt igualadí va tenir una bona posada d’escena. Els jugadors de les Comes van començar amb un ritme molt alt i gran encert en els llançaments. El conjunt d’Aragó no es va trobar còmode durant els primers compassos i va marxar amb un clar desavantatge al final del primer període (23-11). En el segon quart, la dinàmica no va canviar. Els visitants van ajustar més la defensa i van millorar en els tirs. Els jugadors igualadins van saber mantenir l’avantatge al descans, 39-27.

A la represa la dinàmica va canviar. L’Almozara va ser capaç de reduir la diferència amb un gran encert. Els locals es van veure sorpresos pel seu rival en aquest inici de la segona meitat i tan sols van poder marxar amb cinc punts de diferència abans del definitiu període, 56-51. Tot i la dinàmica positiva dels visitants, l’equip de les Comes ho va poder contrarestar amb un gran encert i una forta defensa. Els igualadins van desactivar per complet l’atac visitant i van ampliar la distància de mica en mica en el marcador fins a arribar al definitiu 82-58.

La setmana vinent els jugadors del Monbus Igualada visitaran la complicada pista del totpoderós líder l’Hospitalet.