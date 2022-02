El Navàs no va ser capaç de passar de l’empat en el partit que va disputar al feu de l’Artés. Després d’uns minuts inicials molt enèrgics en què cap dels dos equips era capaç de dominar la possessió de la pilota, els locals van sorprendre els seus rivals quan Quintana superava Morral per posar l’1 a 0 al marcador. No havien passat ni cinc minuts que l’Artés ja gaudia d’un resultat favorable. Els navassencs no eren capaços de donar amb la tecla que els introduís de nou dins el partit, arribant al descans amb la victòria momentània dels vermells. A la represa, el Navàs va mostrar una versió més ofensiva amb una pressió elevada que dificultava la sortida de pilota de l’Artés. L’estratègia va donar els seus fruits quan Serra aconseguia l’empat prop de l’hora de joc. Amb encara molt de temps per jugar, el partit estava obert per qualsevol dels dos conjunts. L’Artés es defensava a través de la possessió de la pilota, i Sánchez posava de nou el seu equip amb avantatge al marcador, fet que va suposar un cop anímic molt dur per als jugadors visitants, que veien com de nou perdien el partit. Sense res a perdre i amb tot per guanyar, el Navàs es va llançar a l’atac a la cerca del gol de l’empat, que arribaria a les acaballes del partit quan Serra batia Brufau amb un tir ajustat al pal.