Pequín va passar ahir a les ciutats italianes de Milan i Cortina d’Ampezzo el testimoni dels propers Jocs Olímpics d’hivern, durant la cerimònia de clausura protagonitzada pels jocs de llums, la nostàlgia del comiat i els missatges de concòrdia. El tancament de la cita del 2022 va estar presidida pel mandatari xinès, Xi Jinping, i el president del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach, a l’estadi nacional conegut com el Niu, on també es va fer l’obertura el 4 de febrer passat.

Un cop acabada la competició, les delegacions van entrar a l’estadi amb una eufòria gens continguda, en especial els que portaven penjades les medalles conquerides sobre el gel o la neu. Al so de l’Himne de l’alegria, els esportistes van desfilar davant del públic i van saludar les càmeres, que es van aturar especialment en la saltadora d’esquí acrobàtic Eileen Gu, el rostre més cèlebre dels Jocs. Nascuda a San Francisco, competeix per la Xina i ha conquerit dues medalles d’or i una de plata. També va cridar l’atenció l’entrada dels banderers xinesos, ja que el patinador Gao Tingyu portava a les seves espatlles l’esquiadora Xu Mengtao, medallistes d’or en les seves disciplines tots dos.

El moment més solemne de la clausura va ser el lliurament de la bandera olímpica per part de l’alcalde de Pequín, Chen Jining, al president del COI, que la va traspassar als regidors de les dues ciutats italianes que hostatjaran la cita olímpica el 2026. Els Jocs tornaran a Europa després d’una edició a Amèrica (Rio 2016) i tres a l’Àsia (Pieonchang 2018, Tòquio2020 i Pequín 2022), ja que París acollirà els de l’estiu del 2024.

Després va arribar el torn a Milà i Cortina D’Ampezzo per començar a escalfar motors amb un espectacle de ball i llums titulat Dualitat, junts, que durant 8 minuts va retre homenatge a les relacions entre l’home i la natura, i entre les muntanyes i la ciutat. Pequín és, de moment, l’única ciutat que ha acollit tant els Jocs estiuencs com els hivernals. I del 4 al 13 de març serà l’escenari dels Paralímpics.

Trineus, llums fent forma de flocs de neu i fanalets xinesos tradicionals van alegrar una cerimònia més senzilla que la d’apertura, que va estar marcada pels jocs de llum i audiovisuals que van repassar els moments més espectaculars de Pequín 2022. També es va destacar el paper dels centenars de voluntaris que van ajudar a fer possibles els Jocs. Un cor infantil va entonar l’himne olímpic.

Per la seva part, Thomas Bach va demanar en el seu parlament que hi hagi vacunes per a tots els habitants del món.