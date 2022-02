La Pirinaica va derrotar per 3-0 el Calaf en un partit que va començar molt disputat, sense cap dominador clar i amb dos conjunts que van sortir per la victòria. Tot i que els locals gaudirien de la primera ocasió del duel, la rèplica no es faria esperar per part dels calafins, que van realitzar un partit molt digne contra un dels millors equips de la categoria. La possessió s’alterava d’un equip a l’altre, amb un ritme de partit força elevat, però va ser la Pirinaica qui va posar una mica de calma a les acaballes del primer temps. Zajara va marcar un golàs en els instants abans del descans per trencar la igualtat inicial.

A la segona part, el gol aconseguit va donar embranzida als de la Mion, que ara sí que dominaven a plaer el joc i monopolitzaven totes les oportunitats de perill. Ràpidament, Guerrero donava més avantatge als locals, un cop massa dur per al Calaf després de fer una bona primera part. Els visitants eren incapaços de tornar a entrar al partit, la Pirinaica mostrava de nou la seva millor versió per tancar el partit. A l’equador del segon temps, Pérez superava amb un tir ajustat a Planell per posar el definitiu 3-0 i sentenciar el partit.