El conjunt manresà va afrontar el matx amb la base dels 13 o 14 jugadors del primer equip disponibles després del parèntesi competitiu nadalenc. L’única novetat a l’onze inicial va ser la presència de Marc Martínez en el lloc de Nil Garrido. Des dels primers minuts, els amfitrions van assumir la iniciativa ofensiva contra un Figueres amb una estructura d’equip eminentment defensiva (5-4-1). El domini dels blanc-i-vermells va ser aclaparador durant un primer acte en què els locals van generar quinze accions de perill, tres de les quals van ser ocasions de gol. Una centrada des de la posició d’extrem dret del lateral Salva va propiciar la primera. Uri Pérez va engaltar un xut creuat des de l’àrea de penal. La pilota va tocar en un defensa blanc-i-blau, potser a la mà, i va sortir fregant el pal dret de la porteria de Jaime (min 10). La segona va tardar tretze minuts més a arribar. L’equip de Moisés Hurtado es tancava al seu propi camp, en els últims 35 metres, i dificultava la creació de desequilibris als manresans per l’interior, tot i la insistència de Marc Martínez, Marc Cuello, Uri Pérez i Pau Drabra, altra vegada el migcampista manresà més clarivident.

Tal i com assenyalàvem, al minut 23, un servei de falta lateral executat per Marc Martínez el va rematar de cap Noah, al primer pal, arran del travesser. Els de l’Alt Empordà només van rematar dues vegades en tot el primer acte, però en ambdues accions va perillar la integritat de la porteria d’Òscar Pulido. Primer, la rematada de cap de Joel Arimany (min 32) va sortir ben a prop de la creueta superior esquerra manresana. Quatre minuts després, Zakaria El Idrissi va encarar en solitari Òscar Pulido, però va xutar fora en posició immillorable. L’enèsima centrada del lateral Salva des de la posició d’extrem dret va facilitar al Manresa l’anhelada recompensa del gol. L’altre lateral, Moha, es va incorporar a l’atac i va rematar de cap, a boca de canó, amb instint assassí (min 41).

Moisés Hurtado va reestructurar la disposició tàctica de la UE Figueres a la represa (4-2-3-1) i els visitants es van mostrar molt més ambiciosos. Tot i això i l’enverinat xut ras de Zakaria El Idrissi que Òscar Pulido va conjurar (min 54), els amfitrions van reequilibrar el joc de seguida i, progressivament, van recuperar la seva preeminència al centre del camp. Una inoportuna lesió muscular va obligar a substituir Pau Darbra cinc minuts abans que Òscar Pulido es tornés a lluir per refusar l’enverinada rematada d’Oriol Argelés (min 69). Javi López (min 77) i Biel Rodríguez Pérez (min 96) van poder sentenciar la victòria manresana, però Jaime, primer, i Oriol Argelès, després, ho van impedir i l’anhelat triomf no es va poder celebrar fins que l’àrbitre va decretar el final del matx.

Costa: «Necessitem regar la gespa per imprimir ritme al joc i evitar lesions»

El tècnic del CE Manresa, Ferran Costa, es va mostrar satisfet per l’onzena victòria assolida pels blanc-i-vermells a la lliga, però no va caure en l’autocomplaença i va insistir en la necessitat de millorar. L’entrenador originari de Castelldefels va considerar que al seu equip li havia faltat «un punt més de precisió per amenaçar la defensa de l’oponent per l’interior i per trobar espais a l’esquena dels centrals del Figueres» durant la primera part. La seva valoració del segon acte va ser més indulgent. «Els jugadors han mostrat l’ofici necessari per no patir en excés per segellar el triomf».

Ferran Costa va revelar que Pau Darbra «té una lesió muscular als isquiotibials. En una jugada, el peu li ha quedat clavat a la gespa. No en podrem conèixer l’abast fins que se sotmeti a una ecografia. La sequedat de la catifa artificial ha afavorit aquesta incidència». El tècnic blanc-i-vermell va denunciar que «com a conseqüència d’una avaria en una vàlvula del sistema de rec, la gespa de l’estadi no es pot regar des del mes d’octubre, abans de la seva substitució. Vull fer una crida a l’Ajuntament de Manresa: necessitem regar la gespa per imprimir ritme al joc i, sobretot, per evitar lesions. Uns dies enrere, un jugador cadet ja es va fer una luxació en una ròtula. Per la salut dels nostres jugadors és imperatiu poder regar la gespa artificial amb regularitat».

D’altra banda, ahir, va destacar la presència a les grades de l’estadi de tres grups de joves convidats pel club: els pioners i caravel·les de l’agrupament escolta barceloní Ítaca; una trentena d’alumnes de FEDAC Manresa, i un grup de joves jugadors del Club Tennis Manresa.