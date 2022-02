El Cadí La Seu jugarà contra el Lointek Gernika en els quarts de final de la Copa de la Reina, segons ha deparat el sorteig que ha tingut lloc avui amb les pirinenques com a caps de sèrie, el dijous 24 de març a les 21.30 h (RTVE Play) al pavelló de la Font de Sant Lluís de València. Els altres emparellaments del torneig que tindrà lloc del 24 al 27 del proper mes són: Perfumerias Avenida-IDK Euskotren (dijous 24, a les 18.30 h, Teledeporte); Spar Girona-Movistar Estudiantes (divendres 25, a les 18.30 h, RTVE Play); i València BC-Casademont Saragossa (divendres, 25, a les 21 h, Teledeporte).

♀️ #CopaReinaLFEndesa @basketlover | Ya conocemos el cuadro de la gran fiesta del baloncesto femenino 😍



Consulta las fechas, horarios y TV‼️



📆 24 al 27 de marzo

📌 Valencia — Baloncesto España (@BaloncestoESP) 22 de febrero de 2022

"És molt positiu tornar a disputar la Copa de la Reina, en tenim moltes ganes, i ser caps de sèrie té molt mèrit", ha explicat Bernat Canut, entrenador del Cadí La Seu, valorant el sorteig: "estem contents de jugar el dijous, perquè veure com els altres van entrant en joc i tu t'has d'esperar es fa llarg. No teníem cap preferència perquè els quatre equips que ens podien tocar tenen molt bones plantilles. Amb el Gernika hi vem jugar fa poc (amb triomf català per 63-58), però ara tenim sis partits de Lliga i després ja pensarem més a fons en la manera d'arribar en les millors condicions possibles a València".

Curiosament, l'equip que entrena Mario López ha arribat tres cops a les semifinals, però sempre en any imparell (2017, 2019 i 2021). En canvi, els anys parells, no ha superat els quarts de final.

El sorteig ha tingut lloc avui al Saló del Cristall de l'Ajuntament de València amb la presència de les autoritats locals i de Jorge Garbajosa, president de la Federació Espanyola de Bàsquet.

Euskotren, Gernika i Ferrol, rivals de l'Esquitx a la Minicopa Endesa

En paral·lel a la disputa de la Copa de la Reina, se celebrarà també la Minicopa LF Endesa, reservada a equips de categoria infantil. El Sedis Esquitx ha quedat enquadrat en el grup A juntament amb IDK Euskotren, Baxi Ferrol i Lointek Gernika Biskaia.

En el grup B hi ha Geieg Uni. Girona, Tenerife, Casademont Saragossa i Innova-tsn Leganés.

En el C hi trobem Perfumerias Avenida, Comeplastic Araski, C. Candelas Ensino i Pajariel Bembibre Hospital de la Reina.

El grup D està format per València Basket, Movistar Estudiantes i Campus Promete.

Els partits es jugaran a L'Alqueria -on l'infantil del Catalana Occident Manresa va aconseguir el passat mes de desembre el pas a la Minicopa masculina- i la final a la Fonteta.

El primer de cada grup passarà a les semifinals, i la resta competiran per la cinquena plaça.