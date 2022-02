La patinadora espanyola Laura Barquero, que va ser finalista en els recents Jocs d’Hivern de Pequín 2022 formant parella amb Marco Zandron, ha donat positiu en un control de dopatge durant la competició olímpica i el seu cas queda pendent de la contraanàlisi que l’esportista té dret a sol·licitar, ha anunciat aquest dimarts l’Agència Internacional de Proves (ITA, per les seves sigles en anglès).

«L’ITA informa que la mostra presa a la patinadora espanyola Laura Barquero Jiménez ha donat un resultat analític advers per la substància prohibida Clostebol metabòlit 4-chloro-3α-hydroxy-androst-4-en-17-one, d’acord amb la Llista Prohibida de l’Agència Mundial Antidopatge (WADA)», anuncia el comunicat de l’ITA.

La mostra va ser dipositada per la patinadora espanyola en un control de competició el 18 de febrer passat, després del programa curt de la modalitat de parelles, i el resultat de l’anàlisi comunicat tres dies després pel laboratori de Pequín, homologat per la WADA.

«L’esportista ha sigut informada del cas i té dret a sol·licitar l’anàlisi de la mostra B», afegeix l’ITA, que va anunciar que ara traslladarà el cas a la divisió antidopatge del Tribunal d’Arbitratge Esportiu (RAN ADD) «per a la seva adjudicació sota la normativa antidopatge aplicable en els Jocs de Pequín 2022».

Onzens

Barquero i Zandron van concloure el dia 19 passat onzens a Pequín 2022, després de convertir-se en el primer duo espanyol que aconseguia la classificació per a uns Jocs en la prova de parelles de patinatge artístic i accedir a la final.

La parella espanyola va assegurar el 24 de setembre la seva classificació per a Pequín amb el segon lloc al Trofeu Nebelhorn, disputat a la localitat alemanya d’Oberstdorf, una plaça que no era nominal tot i que la Federació Espanyola d’Esports de Gel (RFEDH) va confirmar aquell mateix dia que serien ells els que acudirien als Jocs.

El Trofeu Nebelhorn va ser només la segona competició internacional de la parella integrada per la madrilenya i el patinador d’origen italià, després de les bones sensacions deixades dues setmanes abans al Trofeu de la Llombardia amb un altre segon lloc.

Inicis precoços

Laura Barquero, de 20 anys, i Marco Zandron, de 23, van començar a entrenar-se junts el desembre del 2020 amb els Jocs de Pequín en ment i ell, italià de naixement, va obtenir la nacionalització espanyola l’últim 29 de desembre.

La madrilenya es va iniciar en el patinatge des de molt petita, quan als 5 anys va començar a exercitar-se al Palau de Gel de Madrid, a prop del seu domicili, després de fixar-se en les seves cosines, que practicaven el patinatge artístic, i va arribar a un gran nivell individual.

Als 16 anys la Federació Espanyola li va oferir anar a Itàlia i començar a exercitar-se en la modalitat de parelles per entrenar-se amb Aritz Maestu, patinador espanyol, que buscava companya.

Amb ell va competir en dos Europeus i dos Mundials, però després de la lesió de Maestu va formar una dupla nova amb Ton Consul, i després amb el seu actual company, que també es va iniciar als 6 anys, amb el seu germà gran com a referent.

Lesió greu

Després que els seus entrenadors, Bárbara Luoni i Luca Dematte, els van proposar ajuntar-se tots dos s’exerciten a Bèrgam, amb llargues sessions de set hores al dia de dilluns a dissabte, sobre el gel i fora de la pista.

Barquero, que cursa el grau de Dansa a distància, va patir aquest any una lesió que la va tenir dos mesos apartada de la pista, cosa que els va impedir competir per una plaça en els mundials del març i els va obligar a acudir a una repesca a Alemanya al setembre a la recerca d’una de les tres places que quedaven per anar als Jocs.

A Pequín, després del seu onzè lloc en el programa curt el dia 18 passat, amb una puntuació de 63,34, van entrar a la final i van acabar també onzens, a una centèsima del «top ten».

Amb ‘Imagine’

El seu programa lliure a la final al ritme d’‘Imagine’ els va atorgar 118,02 punts (57,90 en la part tècnica i 60,12 en presentació), per acumular-ne un total de 181,36.

L’equip espanyol ha tingut per primera vegada en els jocs de Pequín doble presència en aquest esport, amb el concurs de Barquero i Zandron al quadro de parelles i el d’Olivia Smart i Adriá Díaz en la modalitat de dansa.

Espanya no ha tingut cap cas de dopatge en Jocs Olímpics d’Hivern des de Salt Lake City 2002, on l’esquiador Johann Mühlegg va ser positiu després de guanyar tres medalles d’or.