Els duels entre Puigcerdà i Jaca sempre deparen espectacle i el partit de dissabte no va ser una excepció. El conjunt local, que lidera la fase regular de la competició, va sumar un triomf de prestigi contra el segon classificat, que va aconseguir empatar el 0-2 inicial però va acabar perdent.

L’efectivitat va ser un dels grans arguments del conjunt ceretà, que es va avançar el primer temps gràcies a dues dianes de Sean McGovern i Pol Duran. El Puigcerdà va baixar la intensitat i el Jaca va empatar abans d’acabar el parcial.

En el segon període, els locals es va posar novament per davant amb un altre gol de McGovern. I, jugant amb superioritat, Nacho Granell va fer el 4-2 amb el que es va arribar al final del segon període. Les aturades de Rapún també van ser claus. El Jaca va pujar les revolucions i va agafar el control del joc, però també va patir les expulsions. Amb el primer power play, Zemchenko va sentenciar.

L’endemà, els ceretans van tornar al gel per jugar el segon partit del cap de setmana. El Kosner CH Huarte és un jove equip navarrès que juga amb il·lusió, però va sortir golejat per 10-2 (6-1, 1-1 i 3-0), amb gols de Granell (2), Jociles (2), Skutar (2), Boronat, McGovern, Costa i Zemchenko.

El femení entra al play-off

L’equip de la Lliga femenina del CG Puigcerdà va certificar l’entrada al play-off per tercer any consecutiu després de desbordar el Milenio Panthers per 11-0 (4-0, 4-0 i 3-0) en un partit vital per ambdós rivals. Van marcar Giménez (4), Bascón (4), Puigpinós, Pareja i Caball. Les ceretanes jugaran les semifinals amb el Majadahonda: dissabte, primer partit a Puigcerdà (21.30 h); el dia 5 a la pista madrilenya (14.40 h) i, si cal un tercer partit, l’endemà (14.30 h).