L’entrenador del Nàpols, Luciano Spaletti, va dir aquest dimecres que, malgrat la marxa de l’argentí Leo Messi, «el FC Barcelona va camí de tornar a ser l’equip que era».

«Són el FC Barcelona sense Messi, però van camí de tornar a ser aquell equip, tenen jugadors molt talentosos. Per guanyar haurem de ser agressius», va assenyalar en la roda de premsa prèvia abans de la tornada de vuitens de final de la Lliga Europa entre els dos conjunts.

El tècnic del Nàpols creu que no hi ha un equip favorit per al xoc d’aquest dijous, però que si són agressius poden vèncer, tot i que veu el partit «molt difícil».

«No hi ha favorit. Les dues parts volem guanyar abans d’una pròrroga. Qui no lluita no pot guanyar. S’ha de sortir i prendre decisions. El rival voldrà manar, però hem de mostrar que volem portar el ritme del partit», va expressar.

«Tenim la força per decidir i no podem esperar que ells proposin poc. Seria un senyal de debilitat per la nostra part», va afegir.

Oportunitat desaprofitada

El Nàpols va desaprofitar l’oportunitat d’assaltar el liderat aquest dilluns després d’empatar a un amb el Cagliari, un equip en descens, a la Serie A.

«Hem d’aprofitar les nostres oportunitats. Hi haurà diferències amb el desenvolupament del partit davant el Cagliari, on no vam ser capaços de guanyar el partit. Som jugadors que juguen més amb la pilota per baix més que per dalt», va aclarir.

L’equip italià acumula moltes baixes, especialment a la zona del centre del camp, però Spaletti es va mostrar confiat i va assegurar que alinearà un «equip fort» amb Lorenzo Insigne com a titular.

«S’han recuperat Politano, Osimhen, Fabián... En aquests partits pot passar de tot, però podem alinear un equip fort. Insigne sortirà des de l’inici, jugador amb personalitat i qualitat per dirigir el partit», va afirmar.

«Un jugador ferotge»

El nigerià Victor Osimhen serà l’amenaça ofensiva més gran dels ‘partenopei’. Spaletti va lloar el nigerià: «Osimhen és un jugador ferotge. No és fàcil seguir-lo perquè és molt ràpid. Haurem de jugar amb l’equip curt perquè té unes condicions que no tothom té».

L’argentí Diego Armando Maradona estarà molt present en aquest partit entre dos equips en els quals va militar. El tècnic creu que ‘el Pelusa’ es posarà del costat dels ‘azzurri’

«Al final es posarà de part nostra. Podem ser un equip digne de Maradona, que sempre estava preparat per aplaudir el bon joc perquè estava «acostumat a jugar-lo», va destacar.

Sobre el desgast, mental i físic, que pateixen els jugadors al disputar tants partits, Spaletti va ser taxatiu: «Això és el futbol modern, calendaris atapeïts».

«Tot seria més fàcil si tinguéssim més jugadors i poguéssim rotar, però en aquest moment no és possible. S’ha de comptar amb la força de voluntat dels futbolistes, no hi ha temps per recuperar-se. En aquest futbol en cada partit s’ha de reaccionar de forma positiva», va sentenciar.