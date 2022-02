L’equip de la Primera Divisió femenina de l’AE Volei Manresa va veure frenada la bona ratxa amb la que va iniciar la fase de permanència i va perdre per 1-3 contra el Volei Rubi, amb parcials de 25-19, 24-26, 18-25 i 21-25. El Vall d’Hebron és líder (11 punts) per davant de Manresa (9) i Olot (8).

«Vem començar amb un primer set molt bo on realment es va veure bon joc, tot i les baixes», va explicar el tècnic Sergi González: «a partir del segon set, elles van ajustar la defensa i la dinàmica es va trencar del tot», El tercer i el quarts sets van ser un espiral cap avall per les locals i el Rubí es va acabar imposant per 1-3.

El masculí torna a vèncer

El conjunt de Primera Divisió estatal va aconseguir una victòria important davant del CV Manacor per un apretat 3-2 (22-25, 16-25, 25-16, 25-22 i 15-9). «Sabíem que seria un rival fort», va apuntar l’entrenador Sergi Bosch. El control dels primers compassos va ser dels balears que, tot i l’intercanvi de cops, no permetien els manresans desllorigar-ne la defensa. L’augment d’imprecisions va fer que els visitants s’enduessin còmodament el segon set.

Al tercer, el Manresa va fer un canvi a l’alineació titular i va trobar la manera d’anar puntuant. «L’entrada de Dídac a darrere ha afegit experiència i cohesió defensiva. Els puntes i oposats han pogut centrar-se en sumar» va afegir el tècnic. Els manresans van empatar (2-2) i van forçar el tie break, on un servei final de Guillem Jimenez va posar la cirereta al pastís. L’equip manté 8 punts sobre el Saragossa, que marca el descens.