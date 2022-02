El Barça més complet que s’ha vist aquesta temporada ha aconseguit aquest dijous el bitllet pels vuitens de final de l’Europa League amb un gran esforç en la pressió, molta efectivitat davant de porteria i, fins i tot, una certa comoditat. El Nàpols ha sigut menys rival del que semblava i els blaugrana han conquerit l’Stadio Maradona amb un 2-4 que situa l’equip com un dels grans candidats al títol.

Pressionar, robar, combinar. I marcar. Fins a tres cops durant un primer temps que ha sigut una continuació del partit del Camp Nou. El Barça s'ha avançat amb dos gols al quart d’hora inicial i no ha abaixat la guàrdia ni s'ha relaxat, tot i que Ter Stegen ha donat arguments als seus detractors provocant un penal absurd.

Xavi ha disposat un 4-3-3 d’entrada sense Gavi i amb l’equip pressionant la sortida de pilota del Nàpols. En el minut 8, després d’un córner terriblement mal executat per Insigne, la pilota ha arribat a Aubameyang dins l’àrea i ha iniciat un trepidant contracop que al mig del camp ha continuat Adama, qui finalment ha cedit a Alba que, per la dreta, va batre Meret pel primer pal.

Amb el Nàpols noquejat, cinc minuts després De Jong ha fet una rosca i ha introduït la pilota al fons de la porteria local culminant una acció ràpida iniciada per Ter Stegen amb un xut llarg. Busquets i Frenkie s'han fet un fart de robar pilotes i Pedri, força marcat, ha dirigit l’equip com els àngels. Però aleshores Insigne ha enviat a Osimhen una pilota llarga -l’únic recurs dels italians- i el porter alemany del Barça, tot i que el davanter nigerià s'ha perfilat cap enfora, ha sortit a deshora i l'ha tirat a terra. Insigne ha fet l’1-2 i Ter Stegen ni s'ha mogut.

Els de Xavi, però, no han deixat de pressionar, robar i combinar. Auba i Ferran Torres han tingut ocasions per engruixir el marcador, però ha hagut de ser una incursió de Piqué l’acció que ha fet marxar el partit als vestidors amb dos gols a favor dels catalans. Després d’un córner, la pilota ha acabat arribant a Alba, que ha centrat i Piqué, recollint un refús, ha fet un gest per fer-se l’espai necessari i ha xutat creuat a la xarxa.

En el segon temps, si algú esperava una sortida en tromba dels locals s'ha quedat amb el gust i les ganes. Spalletti ha fet entrar Politano per intentar millorar el cabdal ofensiu de l’equip, però el Barça no ha perdut el control del partit en cap moment. Adama, un perill constant, ha anat cap a dins i ha centrat, De Jong ha deixat passar la pilota i Auba ha afusellat: gol i tombarella. Un xut creuat d’Osimehn i una rematada de Zielinski als núvols han sigut l’escàs bagatge dels italians, que han escurçat a darrera hora quan Politano ha aprofitat una errada de Nico en el control dins l’àrea.