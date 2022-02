El Barça de bàsquet ha anunciat la decisió de no viatjar aquest dijous a Sant Petersburg, per enfrontar-se demà divendres al Zenit en l'Eurolliga, a causa de les informacions sorgides les últimes hores sobre el conflicte bèl·lic a Ucraïna. Segons ha informat el club català, "aquesta tarda estan previstes diverses reunions amb les parts implicades i es prendrà una decisió sobre aquest tema les pròximes hores".

Després d'una reunió d'urgència celebrada aquest mateix matí, l'Eurolliga va comunicar a l'equip blaugrana que hauria de viatjar a Rússia, on demà divendres, a Sant Petersburg, i el diumenge, a Moscou, s'enfrontarà al Zenit i al CSKA, respectivament.

La màxima competició europea va emetre aquest mateix dijous que continuarà amb "el calendari de competició previst", mentre no perilli la integritat dels equips participants o que es produeixin "decisions governamentals que impedeixin la celebració d'algun partit en circumstàncies normals".

Segons va informar prèviament el club blaugrana, l'organització de l'Eurolliga els va donar garanties per "poder entrar i sortir" del país, malgrat el conflicte bèl·lic a Ucraïna. Finalment, l'entitat catalana opta per no viatjar a Sant Petersburg a l'espera de prendre una decisió les hores vinents.