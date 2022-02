El Club Esportiu Berga i el Consell Comarcal del Berguedà, amb el suport de l’Ajuntament de Berga, organitzen aquest cap de setmana, els dies 26 i 27 de febrer, el 8è Torneig Ciutat de Berga de futbol en categoria benjamí. El campionat aplegarà més de 400 esportistes.

El torneig, que comptarà amb la presència d’alguns dels millors equips de l’estat, ha estat presentat aquesta tarda en una roda de premsa celebrada al Camp Municipal d’Esports de Berga.

A l’acte de presentació hi han estat presents el president del Consell Comarcal, Josep Lara, el conseller d’Esports, Abel Garcia, el regidor d’esports de l’Ajuntament de Berga, Isaac Santiago, el president del CE Berga, Joan Noguera, el vicepresident, Lluis Camprubí i el coordinador del club, Sergi Torrabadella.

El president del Consell Comarcal, Josep Lara, ha elogiat l’empenta del club per organitzar aquest tipus d’esdeveniment i ha afegit que “a les administracions ens toca remar al vostre costat i donar-vos suport. Aquest és un torneig que fa vuit anys en el que hi piqueu pedra i ara comenceu a recollir els fruits organitzant un campionat d’aquest nivell”.

Per la seva banda, el conseller d’Esports del Consell Comarcal, Abel Garcia, ha destacat la promoció econòmica que es generarà a la comarca gràcies a aquest torneig, que portarà a la ciutat de Berga uns 400 nens i nenes i els seus acompanyants.

"Aquest és un esdeveniment esportiu d’impacte comarcal que repercuteix en la promoció econòmica de la comarca. Si parlem de reactivació de la comarca, aquest n’és un bon exemple, i per aquest motiu nosaltres posarem el nostre granet de sorra perquè es faci possible”, ha detallat Garcia.

El conseller d’Esports ha volgut remarcar que els nens i nenes i els seus acompanyants ompliran la ciutat de Berga durant un cap de setmana i d’això se’n beneficiaran comerços, restaurants i hotels. “En aquests mesos on la comarca té poca activitat, organitzem un torneig que omplirà de vida el Berguedà, i aquest és el nostre objectiu, omplir d’activitat econòmica la comarca els 365 dies de l’any”.

El president del CE Berga, Joan Noguera, ha volgut agrair el suport de les administracions en la organització del torneig i ha assegurat que amb la seva ajuda “farem d’aquest torneig un referent al país”.

El format esportiu del torneig

El 8è Torneig Ciutat de Berga comptarà amb un total de 20 equips de categoria benjamí i hi haurà clubs professionals tan coneguts com el FC Barcelona, el RCD Espanyol, el Vila-real CF, el CA Osasuna o el Girona FC.

A més d’aquests cap de cartell, hi haurà altres equips amb molt nivell formatiu com per exemple el Gimnàstic de Manresa, la UFB Jàbac, el CF Base Marc Bartra o una selecció andorrana.

La competició en sí es dividirà en dues fases. Primer, el dia 26 de febrer es disputarà una fase prèvia, on tres equips es podran classificar per la fase final, que tindrà lloc el diumenge 27 de febrer al Camp Municipal d’Esports de Berga.

En la primera fase, la de dissabte 26 de febrer, hi participaran 10 equips repartits en dos grups diferents. Els dos primers classificats de cada grup accediran directament al a fase final i els dos segons s’enfrontaran entre ells per decidir qui passa als partits de diumenge. En la primera fase hi haurà equips de la Catalunya Central com el Gironella, el Sallent, el Pradenc, el Manresa o el Joanenc.

La fase final del VIII Torneig Ciutat de Berga la compondran 20 equips que han estat repartits en quatre grups diferents.

La fase de grups començarà aquest diumenge les 9 del matí i finalitzarà a les 17.15 hores. Els dos millors equips de cada grup accediran a la disputa de la fase final, que tindrà lloc diumenge a partir de les 17.25 hores.

Després de la disputa dels quarts de final i les semifinals, el campió del torneig es decidirà a la gran final, que tindrà lloc a les 19.05 hores.

Un cop acabat el torneig, es farà entrega de trofeus i premis a equips i jugadors participants.