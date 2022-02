Nou atletes de l'Avinent Manresa, totes elles dones, i dos competidors masculins d'Igualada, entre un del CAI i un altre que entrena al club groc-i-negre però que competeix amb una altra formació, intervindran entre dissabte i diumenge en els Campionats d'Espanya en pista coberta que es disputen a Ourense. El certamen arrenca avui, divendres, però els nostres competidors no entraran en acció fins demà.

Qui pot tenir més possibilitats de ser al podi és la manresana Mònica Clemente, de l'Avinent, que pren part avui, a les 18.25 hores, en la final de salt amb perxa. Té la tercera millor marca de la temporada amb un millor registre de 4,20 i ja sap què és recollir una medalla en uns estatals, tant sota sostre, com a l'aire lliure.

En la jornada matinal del dissabte, passades les 10.20 hores entra en acció la seva companya Patricia Serrano en les sèries dels 60 metres llisos. Hi té el 25è millor temps, amb 7.68. A les 11.55 hores arriben les semifinals dels 1.500 metres, amb Marina Guerrero, que té el 20è millor registre de l'any de les participants amb 4.32.07. En la mateixa prova, una de les favorites és la seva germana Esther, que competeix pel New Balance i és entrenada pel manresà Joan Lleonart. Té el segon millor temps de l'any amb 4.09.06, just darrere de Marta Pérez.

A les 12.35 hores tenen lloc les tres semifinals dels 400 metres, amb doble presència d'atletes de l'Avinent. Laura Bou hi arriba amb el 14è millor temps, amb 55.44, i Meritxell Tarragó, amb el 17è, amb 55.60. Entrar a la final sembla lluny de les possibilitats de totes dues, però caldrà lluitar-hi.

Ja a la tarda, a les 18.25 hores, arriben les sèries dels 60 tanques amb la participació d'Emília del Hoyo. Arriba a Ourense amb el setè millor registre de totes les participants, 8.43, amb la qual cosa té força opcions d'arribar a la final. Les semifinals es correran diumenge a les 10.10 hores del matí i la cursa per les medalles, a les 12.35 hores.

La final del pes femení serà el dissabte a les 20.15 hores amb presència directa de la valenciana de l'Avinent Ainhoa Martínez. De moment, mostra la novena millor marca de les participants, amb 13 metres i 30 centímetres). L'última atleta de l'equip manresà en entrar en competició serà Nora Taher, que diumenge a les 11.35 hores saltarà en la final de triple amb el desè millor registre (12.52).

Pel que fa als igualadins, dissabte a les 18.55 hores es farà la final de salt d'alçada masculí amb l'igualadí de l'Atlètic Intec-Zoiti Eduard Fàbregas, que té la sisena millor marca dels competidors amb 2 metres i 10 centímetres. Per la seva banda, l'ucraïnès nacionalitzat espanyol Igor Bychkov, ara al CA Igualada Petromiralles, arriba amb la novena millor marca, 5 metres i 10 centímetres, a la final de perxa de diumenge, a partir de les 10 del matí