Les instal·lacions del camp de futbol municipal de Les Cots i el seu annex de futbol 7, homologat a finals del 2020 com a galeria de tir amb arc a l'aire lliure després de les pertinents obres d'adequació, van acollir l'anomenada Tirada de la Misteriosa Llum, diumenge. La iniciativa de recuperar aquesta competició, setanta anys després de l'última edició, va ser dels responsables del Club de Tir amb Arc Manresa.

La jornada es va iniciar amb les pertinents tirades d'escalfament. Després, abans de l'inici de la competició, es va fer un senzill però emotiu acte d'inauguració de les instal·lacions. Núria Masgrau, tinent d'alcalde de l'ajuntament de Manresa i regidora de Barris, Acció Comunitària i Civisme va tallar la preceptiva cinta inaugural. Tot seguit, els arquers més petits de l'entitat van fer efectiva la inauguració llençant una fletxa. Va ser un moment molt emocionant per a tots els membres del club!

A continuació, es va iniciar una competició que va constar de dues tirades de 10 metres amb tres fletxes per arquer en cadascuna. La reeixida Tirada de la Misteriosa Llum es va completar amb l'entrega de trofeus i guardons. A més, tots els arquers participants van poder degustar un entrepà de botifarra fet pels responsables del bar del camp de futbol de Les Cots. Tot i que dissabte al vespre socis, directius i familiars de membres del Club de Tir amb Arc Manresa encara estaven enfeinats per tenir-ho tot a punt l'endemà, els responsables de l'entitat afirmen que "ha estat un dia molt especial. L'any que ve tornarem a organitzar la Tirada de la Misteriosa Llum. El nostre club continua creixent i treballem perquè la llum de les nostres fletxes no s'apagui mai!".

Les classificacions

Arc compost (Categoria: Sènior): 1a Montse Muñoz i 2n Hernán de las Heras.

Arc instintiu (Categoria: Sènior): 1r Juanjo Querol; 2n Édgar Lorenzo i 3a Míriam Montfort.

Arc longbow (Categoria: Sènior): 1r José Antonio Cáceres; 2n Jaume Montull i 3r Manel Ramis.

Arc nu (Categoria: Sènior): 1r David García; 2a Casandra Campo i 3r Adolf Priante.

Arc recorbat olímpic (Categoria: Sènior): 1r José Pérez; 2a Tess Vázquez i 3a Gemma Casas.

Arc instintiu (Categoria: Veterans): 1r Javier Pérez; 2n Rodulfo Reynald i 3r Antonio Expósito.

Arc nu (Categoria: Veterans): 1r Alberto Frutos; 2n Eduardo Ramos i 3r Antonio García.

Arc nu (Categoria: Novells): 1a Begoña Ruiz; 2n Amadeu Baró i 3r Lorenzo Santos.

Arc recorbat olímpic (Categoria: Cadet): 1a Noa Pérez.

Arc recorbat olímpic (Categoria: Infantil): 1a Jana Frutos.

Arc d'iniciació (Categoria: Benjamí): 1a Àfrica Valldaura; 2n Marc Madrid; 3r Adrià Frutos; 4t Pau Bover; 5è Eloy Martín i 6è Òscar Xia.