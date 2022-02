La lògica va prevaler i el Covisa Manresa FS es va imposar en el duel bagenc de la quarta eliminatòria de la Copa Catalunya de futbol sala. Els blanc-i-vermells (Segona Divisió B) van superar al FS Monistrol (Divisió d'Honor Catalana) per 1 a 4 i van classificar-se per a la cinquena ronda d'aquesta competició que, després de dos cursos esportius sense poder jugar-se (Temporada 2020-21) o finalitzar (Temporada 2019-20), recupera la normalitat aquest exercici. Recordem que les eliminatòries de la Copa Catalunya es juguen, tal i com és habitual, a partit únic.

Les obres que es desenvolupen al Pavelló Municipal Pau Ribas de Monistrol de Montserrat van obligar a traslladar el matx a la pista poliesportiva coberta de Castellbell i el Vilar. L'eficàcia golejadora de l'ala Guillermo David López, Guille, va permetre al Covisa Manresa FS sentenciar el decisiu partit. Guille va establir una notable diferència a l'electrònic favorable als manresans amb dos gols (minuts 6 i 17), un avantatge que va incrementar Èric Castillo abans del descans (min 18). A la represa, Iker Torné va minimitzar el desavantatge dels amfitrions (min 27). Nou minuts després, el tercer gol de Guille va segellar l'accés a la següent ronda de l'equip de Pau Machado. Així doncs, el Covisa Manresa FS, el Sala 5 Martorell i el Fets de Festa FS Castellbell (Primera Divisió Catalana), exempt en aquesta eliminatòria, són els tres equips de les nostres comarques que continuen en competició. Fitxa tècnica FS Monistrol (1): Marc Miquel (p), Roger Bordonada, Adrià Aguilera, Nikita Galeote i Cente -equip inicial-, Miquel Martínez, Iker Torné, Pere Masats, Ibai Torné, Said Nour i Marc Cella (p). Covisa Manresa FS (4): Adil Daali (p), Èric Castillo, Josan, Carles Lavado i Guille -equip inicial-, Asis Boukhress, Gerard Pusó, Manu, Terri, Carles Ambrós i Nabil Akarkach (p). Gols: 0-1 Guille min 6, 0-2 Guille min 17, 0-3 Èric Castillo min 18, 1-3 Iker Torné min 27 i 1-4 Guille min 36.