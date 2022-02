Poder compaginar els estudis amb els entrenaments i les competicions esportives. Aquest és l’objectiu que persegueix l’anomenat Projecte Singular endegat aquest curs lectiu per l’Escola Oms i de Prat de Manresa, centre gestionat per la Fundació Catalunya La Pedrera.

Des de l’inici del curs escolar 2021-22, l’Escola Oms i de Prat desenvolupa el programa pilot del Projecte Singular conjuntament amb diverses entitats esportives de la ciutat, la comarca i, fins i tot, el Vallès Occidental, entre les quals es troben el Catalana Occident Manresa (equips formatius del Baxi Manresa), el Manresa CB Femení, el CN Manresa, el Futsal Vicentí o el CE Sabadell.

La finalitat del Projecte Singular és acompanyar els i les joves estudiants de 6è de Primària a 4t d’ESO que desenvolupen, en paral·lel a la seva formació acadèmica, una activitat esportiva d’alt rendiment. Dotze jugadores i jugadors es beneficien del programa aquest curs. «Els flexibilitzem el currículum acadèmic i els ajudem per tal que puguin entrenar i mantenir el seu nivell i rendiment esportiu, sense deixar de banda els estudis», detalla Gemma Vilaseca, directora de l’Oms i de Prat. Vilaseca especifica que la voluntat del programa és «acompanyar l’experiència emocional, personal i formativa» dels joves, a més de «facilitar de forma harmònica la seva excel·lència educativa i esportiva».

Un exemple d’aquesta flexibilització curricular és eximir de fer els crèdits d’educació física els alumnes adscrits al projecte i substituir aquesta activitat per d’altres que es considerin més beneficioses, des d’incidir en l’aprenentatge d’una altra matèria fins a descansar de forma adient per minimitzar els risc de lesions.

Pere Romero, secretari tècnic del Baxi Manresa i responsable dels equips formatius de l’entitat, afirma que «quan expliquem el projecte a les famílies dels jugadors els genera molta tranquil·litat saber que els seus fills estaran acompanyats esportivament, psicològicament i, també, acadèmicament». Per la seva part, Nina Pont, presidenta del Manresa CB Femení, remarca la importància de vincular l’esport i els estudis. «La intenció és que el dia de demà les jugadores puguin retirar-se de la vida esportiva formades i preparades». No endebades, «en el cas de les esportistes dones el sou no és tan elevat com el dels homes i és important que quan acabin la seva etapa esportiva no es quedin despenjades i sense oportunitats en l’àmbit laboral». A més, Nina Pont considera que el Projecte Singular esdevé un estímul psicològic per a les esportistes. «Les jugadores estan motivades si avancen en els estudis. I si avancen en els estudis, la vida també els va millor».