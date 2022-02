La Volta Ciclista a Catalunya col·laborarà aquest 2022 en una acció solidària lligada a la cursa amb l’actual alcalde de Calaf, Jordi Badia Perea. Juntament amb la Fundació Althaia de Manresa, Badia recorrerà gran part del recorregut de la Volta d’enguany en el marc d’un projecte solidari de conscienciació i recollida de fons en la lluita contra l’ictus.

Jordi Badia Perea (Sabadell, 2 de febrer de 1963) és periodista i actual alcalde de Calaf, després de ser director de comunicació del FC Barcelona i l’Ajuntament de Martorell, entre d’altres. Després de patir un ictus el febrer de 2014, l’esport de llarga distància i especialment el ciclisme han estat clau en la seva recuperació, participant en diverses proves de ciclisme d’ultradistància i brevets en els darrers anys.

Aquest 2022, Badia i la Volta Ciclista a Catalunya col·laboraran en una acció solidària en benefici d’Althaia, la fundació que gestiona l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Amb l’objectiu de generar consciència sobre l’ictus i recaptar fons per a la seva investigació i tractament, així com estimular en la recuperació a altres persones que hagin passat per la mateixa experiència, Badia recorrerà gran part del recorregut al qual els millors ciclistes del món s’enfrontaran a la Volta d’enguany, que es disputarà entre els dies 21 i 27 de març.

Un important repte esportiu emmarcat en un any 2022 que portarà a Badia a disputar al mes de juliol la North Cape 4000, una prova ciclista de llarga distància que uneix els més de 3.800 quilòmetres que separen el Nord d’Itàlia i el Cap Nord, a Noruega. Un projecte que persegueix els mateixos objectius en la lluita contra l’ictus, apadrinat per la corredora de curses de muntanya i ex parlamentària catalana Núria Picas.

“Per a la Volta a Ciclista a Catalunya, sempre és un honor col·laborar amb accions solidàries com la d’aquest repte esportiu, en què oferim l’altaveu d’un esdeveniment referent a nivell mundial com és la Volta per unir forces en la lluita contra l’ictus”, manifesta Rubèn Peris, director general de la Volta Ciclista a Catalunya.

“Aquest repte solidari ens permetrà fer un gran pas endavant per donar visibilitat a una malaltia com l’ictus i sensibilitzar la ciutadania, però sobretot ens permetrà fer recerca i millorar l’atenció integral i intensiva que necessiten els pacients per afavorir la seva recuperació i evitar seqüeles. Comptar amb la complicitat de la Volta en aquest projecte és molt valuós”, explica la directora de Comunicació i Participació d’Althaia, Antònia Raich.

Per la seva banda, el protagonista del repte Jordi Badia Perea afirma: “Només tinc paraules d’agraïment per a la Volta, que s’ha obert a col·laborar amb la Fundació Althaia i amb mi en el projecte solidari #guanyemlictus. 1 de cada 4 persones patirà al llarg de la seva vida un ictus. Jo en sóc un exemple. Volem donar a conèixer aquesta malaltia tan greu i recaptar fons per a la investigació i el tractament dels pacients, i la Volta és un altaveu immillorable”.

La Volta Ciclista a Catalunya celebra aquest 2022 la seva 101ª edició, consolidada a l’elit del ciclisme mundial com la tercera prova per etapes més antiga del món després del Tour de França i el Giro d’Itàlia. El seu recorregut d’enguany parteix de Sant Feliu de Guíxols i té la seva arribada a Barcelona després de set etapes exigents i a l’alçada dels millors ciclistes del món. A més, també tindrà una etapa amb arribada a La Molina i la següent, amb sortida a la Seu d'Urgell.