El Reial Madrid s’ha desinflat. No és l’equip fiable i dinàmic de la primera meitat de temporada. Ancelotti morirà amb el seu onze, perquè no creu en la banqueta. S’encomana al seu porter, Courtois, i l’espurna de Benzema i Vinícius. I amb això en té prou. Aquesta va ser la recepta a Vallecas contra un Rayo valent que no va guanyar perquè no va tenir punteria. Carletto, desencaixat a la banqueta, celebrava alleujat un triomf dels que et fan guanyar lligues.

Vallecas, una ratera

Els partits a Vallecas són singulars. El migcamp no existeix perquè s’arriba d’àrea a àrea amb una passada. Qualsevol recuperació a camp rival es converteix en una ocasió, fins al punt que al quart d’hora se’n comptaven cinc del Reial Madrid i tres del Rayo. Asensio en va desaprofitar dues de claríssimes i Ancelotti va ordenar Courtois treure llarg quan la cosa es complicava darrere per la pressió dels d’Iraola. Una cosa que no van fer a París.

A la mitja hora semblava inexplicable que Asensio o Guardiola no haguessin inaugurat el marcador. El Madrid arribava molt, però Kroos es diluïa amb tanta anada i tornada. El joc circulava per la banda dreta blanca (Carvajal i Asensio) i l’esquerra rayista (Fran García i Álvaro). Justament per la zona on pitjor estava la gespa. El partit, tan entretingut com obert, servia per evidenciar la involució futbolística de Casemiro, amb pèrdues injustificables. Precisament, el brasiler marcava en el minut 38, però s’anul·lava el gol per fora de joc. Al descans s’arribava sense gols. però amb set xuts entre els tres pals i set més fora. Incertesa total, màxim entreteniment.

Casemiro, perdonat

La cara d’Ancelotti al tornar del vestidor delatava la preocupació de l’italià. A Carletto el preocupava caure en l’emboscada a Vallecas i perdre la distància de seguretat en la classificació. Courtois va salvar els blancs en un cop de cap de Mario Suárez als 55 minuts. El Madrid patia i el seu entrenador no acabava de trobar solucions a la banqueta. Els seus jugadors no llegien el partit, no acabaven les jugades i els pesaven les ocasions malgastades en la primera part. La pilota i el partit eren del Rayo quan Casemiro va veure una groga, que va poder ser alguna cosa més, per una trepitjada lletja a Valentín. Una acció que va acabar amb els dos substituïts, el segon per lesió.

El Reial Madrid, que s’ha desinflat en aquesta fase de la temporada, acumulava tres sortides sense marcar. L’entrada de Valverde va provar als blancs, que van començar a tenir el control de la pilota. El partit depenia d’un detall. Qui marqués se l’emportava. Ho va poder fer el Rayo, però Courtois va rescatar els seus amb una doble parada en el minut 80. I dos minuts després, el primer i únic xut a porta madridista, en una associació entre Benzema i Vinícius, va permetre al francès avançar els d’Ancelotti. El Rayo va perdonar i el Reial Madrid va guanyar. La vella llei del futbol.