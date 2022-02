Mònica Clemente s'ha retrobat avui amb el podi d’un campionat estatal en el torneig en pista coberta que s’està celebrant a Ourense. En una jornada favorable als interessos de l’Avinent Manresa, un dels seus principals actius s'ha penjat la medalla de bronze en la prova de perxa, la primera que la bagenca assoleix des de la plata que va conquerir el 2019 a La Nucia en l’últim certamen a l’aire lliure previ a la pandèmia. En el seu currículum també hi trobem el doble del 2018, tant a l'hivern com a l'estiu.

Clemente n'ha tingut prou amb passar a la primera 3.92, 4.12 i 4.22 per enfilar-se al podi. Veient les dificultats de les altres candidates a les medalles en la darrera de les alçades esmentades, ha renunciat a intentar els 4.27, que la blaugrana Ana Carrasco ha saltat a la primera i Malen Ruiz de Azua (València) a la segona. Amb Miren Bartolomé fora de combat, el podi ja tenia ocupants, però calia definir-ne l’ordre. Els 4.32 han estat un obstacle impossible per a les tres, tot i que Clemente ha fer un bon però infructuós tercer salt. Carrasco s'ha adjudicat l’or i Ruiz de Azua la plata amb 4.27, ambdues 5 cm per sobre dels 4.22 de la manresana, que ha establert la seva millor marca de la temporada.

Per la seva part, Nerea Pérez ha finalitzat vuitena amb un nou millor registre personal, 3.92. L’atleta de l’Avinent ha començat amb 3.72 a la primera i, després, el llistó ha pujat vint centímetres i ha superat en dos la seva anterior plusmarca, a la segona. Els 4.02 ja han estat un obstacles insalvable.

Setè lloc per Ainhoa Martinez i récord d'Emília Del Hoyo

Dos altres puntals de l’equip femení de l’Avinent Manresa han viscut una tarda per recordar. Ainhoa Martínez ha aconseguit plaça de finalista en la prova de llançament de pes en acabar 7a amb un millor intent de 13.78, millor marca de la temporada. Ma Belén Toimil (Playas) s'ha anotat el títol amb 16.89 tot i que només ha fet els dos primers intents per culpa d’unes molèsties físiques.

Emília del Hoyo disputarà aquest diumenge a les 10.10 les semifinals dels 60 m tanques després de batre la seva millor marca personal -i, alhora, el récord del club- amb 8.40, quedant tercera de la seva sèrie. La final de les 12.35 h és al seu abast.

Quart lloc per l'igualadí Eduard Fàbregas en l'alçada

L’igualadí Eduard Fàbregas (Intec-Zoiti) s'ha adjudicat la sempre ingrata quarta plaça en la final de salt d’alçada, amb una marca que ha servit tant per penjar-se una medalla -la plata per Ángel Torrero (AACatalunya) i el bronze per Carlos Rojas (Jaén)- com per finalitzar setè. Després de saltar 1.98 i 2.03 a la primera, l’anoienc ha superat 2.08 a la segona i ja no ha pogut amb els 2.12 que li han donar el títol a Álvaro Corbacho (Mislata).

La banyolina Esther Guerrero (New Balance Team), a qui entrena el manresà Joan Lleonart, director tècnic de l’Avinent, s'ha classificat amb solvència per a la final dels 1.500 metres que tindrà lloc aquest diumenge a les 11.25 h, un horari insòlit en un campionat que no té sessió dominical de tarda. Olímpica a Tòkyo, ha controlat la tercera semifinal i ha entrat segona amb 4.27.58. La seva gran rival, a qui la catalana penja l’etiqueta de favorita, serà Marta Pérez, que ha dominat la seva sèrie amb 4.28.68, sense oblidar atletes com Águeda Muñoz, que ha sortit en la primera sèrie amb Marina Guerrero (Avinent) i ha guanyat amb 4.30.62. La banyolina ha finalitzat sisena i s'ha quedat sense bitllet per la final.

Les tres atletes de l’Avinent que han pres part en les proves de velocitat han quedat eliminades a les sèries. Patrícia Serrano ha sortit a la quarta dels 60 metres, al costat de la plusmarquista estatal Maria Isabel Pérez (7.38 ahir, 7.20 enguany), i s'ha quedat, amb 7.76, a 8 centèssimes del seu millor registre personal. La blanc-i-vermella ha estat 6a i ha culminat una destacada temporada en pista coberta en la que fa uns dies va quedar 7a en els estatals sub-23.

Precisament Pérez ha estat la gran estrella de la jornada, ja que ha batut dos cops el rècord espanyol amb 7.17 en semifinals i 7.16 a la final.

Boquiabierto, asombrados y alucinados con los dos récords de 🇪🇸 que ha batido @Misabel_perez



7.17 y 7.16



El éxito se queda en la familia (sobrina y tío)



en menos de 1h 40 minutos ... BRUTAL la sevillana



🔗 https://t.co/BAdxAAv4Ps

📺 @teledeporte

💻 https://t.co/od6TGJlF7w pic.twitter.com/VzT2SkRUAJ — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) 26 de febrero de 2022

Als 400 metres, doble participació de l’Avinent. Laura Bou, subcampiona catalana de la distància, ha estat 5a a la 3a sèrie amb 55.81 i s'ha quedat sense opcions de progressar a la següent ronda, el mateix que li ha passat a Meritxell Tarragó, cinquena als recents estatals sub-23. La corredora del club manresà també ha estat cinquena, a la seva sèrie, amb 55.79.

En la doble volta a la pista també ha competit el lleidatà Bernat Erta (New Balance), fill de l’exatleta manresana Fanny Majó. Erta ha demostrat molta personalitat i s'ha imposat a Óscar Husillos a la segona sèrie, amb 47.01, i demà a les 12.05 h serà un dels candidats al títol i al bitllet pels Mundials de Belgrad (18-20 de març). Bruno Hortelano (47.11) i el sorprenent Manuel Guijarro (46.02), a més del mateix Husillos (47.52) seran els rivals a batre.

En la jornada dominical, a més de les participacions esmentades, també hi haurà les de Nora Taher (Avinent) en el triple salt, a les 11.35 h, i la d'Igor Bychkov (Petromiralles-CA Igualada) en el salt de perxa (10 h).