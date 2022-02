El Barça va vèncer el Palma Futsal en la tanda de penals (3-2) per emportar-se la seva tercera Supercopa d’Espanya, al Palau d’Esports de Jerez, després d’acabar el temps reglamentari i la pròrroga amb empat a dos gols.

Els blaugrana, que es van avançar en el partit, van empatar a dos en la pròrroga quan els balears acariciaven el títol, cosa que va forçar una tanda de desempat en què es van acabar imposant.

🏆 BEN AMUNT! CAMPIONS DE LA SUPERCOPA 2022! 🙌🙌🙌🙌🙌🙌 pic.twitter.com/0wQdjki0oF — 🏆 Barça Futbol Sala 🏆 (@FCBfutbolsala) 27 de febrero de 2022

Els primers minuts van ser trepidants i després d’un xut fora d’Esquerdinha per al Barcelona (m.1), va ser el Palma que ho va intentar successivament, disfrutant de tres ocasions en dos minuts als peus dels seus compatriotes Higor, Tomaz i Chaguinha que va desbaratar el porter Dídac Plana.

Encert dels porters

Després d’uns minuts en què no hi va haver oportunitats, el conjunt mallorquí ho va intentar una altra vegada per mitjà de Cainan (m.10) i Nunes (m.11), i es va trobar de nou amb un Plana incommensurable.

El Barça va reaccionar en la recta final del primer temps amb tres intents d’André Coelho, Pito i Povill, a qui va respondre molt bé el porter cordovès Carlos Barrón, que no va voler ser menys que el seu oponent, Plana.

Després de la represa ràpidament van arribar els gols, el primer per al Barça en una acció d’Adolfo que va culminar Coelho (m. 21) i un minut més tard, l’empat en un cop amb la dreta del brasiler Marlon Oliveira.

Els porters Plana i Barrón es van alternar en meritòries intervencions, fins a nou per al porter del Barça i vuit per al del conjunt balear al llarg del temps reglamentat.

Emoció final

Els minuts finals van ser d’allò més emocionants, amb un Barça que es va veure impossibilitat en moltes de les seves accions d’atac per l’excel·lent defensa del Palma, liderat en aquesta faceta per Bruno Rocha ‘Chaguinha’.

El brasiler va poder fer el gol del triomf si el seu xut no hagués marxat a un pal (m. 38), en una ocasió diàfana per als mallorquins.

🏁 Final! Campions als penals!

Barça 2-2 Palma Futsal (3-2pp)

😀🏆😀🏆😀🏆😀🏆 pic.twitter.com/dKzXAax0l1 — 🏆 Barça Futbol Sala 🏆 (@FCBfutbolsala) 27 de febrero de 2022

En la pròrroga, els gols van arribar seguits. Primer per a l’equip del de Jerez Antonio Vadillo, a càrrec de Mancuso (m. 48), i immediatament després per al que entrena Jesús Velasco, firmat per Adolfo un minut després per tornar un empat que va donar peu a la tanda de penals, en què es va imposar el Barça per 3-2.