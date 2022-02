La visita a terres alacantines no va ser fructífera per al Covisa Manresa i els blanc-i-vermells van trencar una meritòria ratxa de cinc victòries consecutives. Els jugadors de Pau Machado van encaixar una dolorosa derrota a la pista del penúltim classificat, el CD Contestano Ye Faki FS de Cocentaina (5 a 2). La desfeta propicia que el conjunt manresà davalli del quart al sisè lloc a la classificació. Tot i això, els blanc-i-vermells es mantenen dins de les places que donen accés a la disputa de la Copa del Rei la propera temporada, el gran objectiu de l’equip aquest curs.

La falta de concentració i d’intensitat que van exhibir els manresans durant el primer període de la confrontació va determinar el guanyador. Els jugadors del Covisa Manresa FS van iniciar el partit sense esma defensiva. Els alacantins ho van aprofitar per adquirir un primer avantatge a l’electrònic (min 8) que Asis va neutralitzar, un minut després, en transformar el servei d’una falta directa. Aquest primer avís no va propiciar la reacció manresana i en quatre minuts (del 13 al 16) els bagencs van encaixar tres gols més (4 a 1). Abans del descans, Asis va malbaratar una segona falta directa.

La passivitat dels blanc-i-vermells es va revertir a la represa i va reaparèixer l’equip capaç de posar en dificultats qualsevol oponent amb el seu esperit de lluita. El Covisa Manresa FS va dominar de forma aclaparadora els alacantins, però va topar una vegada rere l’altra amb les aturades del porter Isma. Pau Machado va optar per jugar amb porter jugador quan faltaven set minuts per al final, una opció tàctica que no va permetre minimitzar el desavantatge.