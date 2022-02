Les bones prestacions ofertes pel Sala 5 Martorell a la pista de la UD Ibiza Gasifred no van ser suficients per imposar-se al fins ahir sisè classificat. L’efectivitat golejadora dels amfitrions i la incomprensible expulsió del pivot Ramón van propiciar la derrota martorellenca (3 a 2). Amb les baixes de l’incisiu ala Fouad i de Ferru, el Sala 5 Martorell va mostrar inicialment un joc dubitatiu que va facilitar que els amfitrions adquirissin avantatge a l’electrònic abans de consumir-se el primer minut de la confrontació. L’adversitat va propiciar la reacció dels del Baix Llobregat, els quals van equilibrar el domini dels jugadors de Nacho Garrido i, just a l’equador d’aquest primer acte, mitjançant Rusi, el resultat (1 a 1).

El gol d’Abdelmalik Akarkach a l’inici de la represa (1 a 2) va certificar que la iniciativa corresponia al Sala 5 Martorell. Aleshores, un servei de falta favorable als visitants executat per Oussama Chefraou va ser rebutjat pel porter eivissenc. El refús va colpejar en una de les mans de Ramón i, inexplicablement, els àrbitres van amonestar el pivot martorellenc. Al minut 25, Ramón va haver de fer una falta per tallar un contracop dels locals i va veure una segona targeta groga que va suposar la seva injusta exclusió. A més, el servei d’aquesta falta va comportar el gol de l’empat de Charly. Un minut després, Sául Marrupe va culminar la remuntada de la UD Ibiza Gasifred. El Sala 5 Martorell no va capitular i va sotmetre a un atac-i-gol la porteria eivissenca durant els últims deu minuts del partit, però no va tenir l’encert necessari per reequilibrar almenys el marcador.