Torna en horari nocturn l’altre clàssic del futbol espanyol. Barça i Athletic Club es veuran avui (21 h) les cares per setè cop en catorze mesos, en partit corresponent a la jornada 26 de la lliga al Camp Nou. Des del dia de Reis de l’any passat, tres victòries blaugrana, dos empats i un triomf basc en les tres competicions estatals. I amb un títol per a cadascun: una Supercopa dels de Marcelino i una Copa del Rei per al conjunt que entrenava Koeman en la sèrie d’enfrontaments entre dos dels tres equips –l’altre és el Madrid– que sempre han jugat a Primera.

Xavi va comentar ahir en la prèvia davant la premsa que «està bé que hi hagi il·lusió i eufòria, però hem de ser realistes, prudents i treballar amb molta humilitat. Això va partit rere partit. Hem de confirmar que estem en millora, però cada partit és una final. Continuo tenint el mateix discurs del primer dia, sense descartar res però sabent que hi ha molta dificultat per guanyar la lliga. Me n’alegro que el president estigui eufòric perquè ens transmet alegria i valentia, és un líder natural i em sembla molt bé, perfecte».

Per al partit contra els biscaïns, Xavi disposarà dels mateixos jugadors que van eliminar el Nàpols, amb les novetats en la convocatòria de Memphis i Lenglet i el retorn d’Alves després dels dos partits de sanció. L’entrenador va insistir en la roda de premsa que han de «millorar en molts aspectes», ja que «encara perdem pilotes innecessàries, ens ha de fer vergonya perdre la pilota en tantes ocasions. Hem de ser més responsables, atacar millor i defensar millor l’àrea, però és una evidència que hi ha una millora important. No podem dir que estem a un nivell altíssim; en alguns moments sí, en d’altres no, però el marge de millora és molt ampli».

Xavi va reivindicar que l’equip també ha de jugar al contraatac. «El Madrid ens va agafar a la contra, igual que nosaltres vam agafar el Nàpols. Això és futbol, això també és ADN. Quan et pressionen a dalt i hi ha espai des de la meitat del camp fins al seu porter, l’espai està generat. Recordo Stòitxkov, Villa i Henry fent-ho. Jo, per exemple, vaig donar una passada així en el 2-6. Un gol de córner també és vàlid, també és ADN. Aprofitem la feblesa del contrari i els espais que es generen».

Xavi va destacar el perill d’Iñaki Williams i del seu germà Nico, novetat en la convocatòria de Marcelino. També entren Zárraga, Capa i el porter Agirrezabala i causa baixa Berenger per sanció. A l’agost, el partit de San Mamés va acabar 1-1, amb Koeman, i en els 8ns de Copa l’Athletic va vèncer per 3-2 i va eliminar el Barça. El tècnic podria fer rotacions perquè dimecres l’equip juga les semifinals de Copa a València.