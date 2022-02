La formació femenina del CB Igualada es va posar al dia dels partits pendents amb una important victòria davant del Grup Barna (80 a 72). Després d’un enfrontament molt igualat, les amfitriones es van imposar per vuit punts de marge en un darrer quart altament productiu en el qual van anotar fins a 32 punts.

El partit tenia una gran repercussió perquè enfrontava els dos primers classificats. I el desenvolupament del matx no va decebre, amb un joc equilibrat i un marcador que no es decantava ni a favor d’unes ni d’altres fins que les igualadines van sotmetre el seu oponent durant l’últim parcial (32 a 22). Malauradament, les anoienques no van poder recuperar el basket average amb el conjunt barceloní. En el partit de la primera volta, l’equip entrenat per Sergi Alamillo va cedir a Barcelona per una diferència de 14 punts (71 a 57). Tot i això, almenys fins dimecres, l’Events CB Igualada ostentarà el lideratge del grup. Aquest dia, les barcelonines han de jugar, al seu feu, el partit endarrerit contra el CB Cornellà, el darrer classificat.