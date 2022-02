Una versió poc agressiva en defensa, sobretot durant el primer quart; la dificultat per dominar el rebot sota la pròpia cistella derivada d’aquesta primera circumstància i, sobretot, les 17 pèrdues de pilota acumulades durant el partit van propiciar la derrota del CB Navàs Viscola a la pista del CB Quart (67 a 54). Tot i la derrota encaixada en aquest partit endarrerit corresponent a la 12a jornada, la setena del curs, els navassencs mantenen una remarcable sisena posició a la classificació.

El decés de la mare del base David Yuste va marcar la quotidianitat de la plantilla del CB Navàs Viscola durant la setmana. Com a homenatge a la seva progenitora, el tècnic Isidre Suau va optar per fer sortir Davis Yuste al cinc inicial.

Malauradament, el CB Navàs es va mostrar erràtic en defensa i poc encertat en atac durant el primer quart i el conjunt entrenat per Carles Ribot va obrir un marge considerable a l’electrònic (19 a 9). Els bagencs van millorar les prestacions en defensa durant el segon i el tercer parcials i la diferència es va minimitzar. Van cedir només per un punt en el segon (19 a 18) i es van imposar en el tercer (15 a 18). Adrià Montagut va anotar tres triples en aquest període de vint minuts. Aquest fet i la recuperada agressivitat en defensa van situar els navassencs a només vuit punts dels quartencs abans d’afrontar l’últim parcial (53 a 45).

Isidre Suau va decidir arriscar per assolir el triomf i va provar de col·lapsar l’atac dels amfitrions amb diferents variants defensives, com situar Nil Brià a la posició d’ala-pivot o plantejar una defensa pressionant. L’estratègia va fructificar i els bagencs van reduir el seu desavantatge a només 5 punts a falta de quatre minuts per a la conclusió. Finalment, l’encert del tercet de jugadors del CB Quart integrat per Xavier Costa (12 punts i 6 rebots), Adrián Artacho (12 punts i 4 rebots) i Ebrahim Sima, germà del pivot del Baxi Manresa Yankuba Sima (12 punts i 4 rebots) va impedir la remuntada.