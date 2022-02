El clamor general causat per l’excessiva condescendència de la <strong>FIFA</strong> a l’anunciar diumenge les seves mesures sobre <strong>Rússia </strong>ha tingut conseqüències. L’organisme permetia jugar la selecció de Putin en territori neutral, a porta tancada i sense himne ni bandera. Tampoc podia utilitzar el nom de «Rússia», però podia continuar competint, una decisió que va ser rebuda amb sorpresa a tot el món. Hores després, el càstig serà més sever: Rússia serà expulsada del Mundial del Qatar, per al qual s’havia de jugar una plaça en els ‘play-off’ davant rivals com Polònia, Suècia o la República Txeca, que ja havien anunciat que no jugarien contra ells. Tot i que encara no és oficial la determinació, es preveu que la FIFA ho anunciï durant aquest dilluns.

