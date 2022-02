Iberdrola ha visibilitzat aquest matí la seva aposta per la igualtat de la dona a través de l'esport, que beneficia ja de manera directa al voltant de 600.000 esportistes. Ho ha fet amb un acte de presentació de les 16 noves Federacions Nacionals que s'han adherit a l'acord de col·laboració que la companyia desenvolupa des de 2016, aconseguint el número de 32. A més, després de l'ampliació, l'elèctrica compta amb més de 100 competicions amb 'naming right' Iberdrola, entre les quals figuren 32 lligues.

Fins al moment, Iberdrola impulsava les Federacions Nacionals d'Atletisme, Bàdminton, Handbol, Boxa, Esports de gel, Esgrima, Futbol, Gimnàstica, Hoquei, Karate, Piragüisme, Rugbi, Surf, Tenis taula, Triatló i Voleibol, a les quals se sumen Activitats subaquàtiques, Bitlles, Esports d'hivern, Halterofília, Judo, Lluites olímpiques, Muntanya i escalada, Natació, Patinatge, Pilota, Rem, Esquaix, Taekwondo, Tenis, Tir amb arc i Vela.

El president d'Iberdrola Espanya, Armando Martínez, ha estat l'encarregat de revelar les noves incorporacions en un esdeveniment conduït per la periodista esportiva Lara Gandarillas, al qual han assistit un centenar de dones esportistes representants del total de les 32 Federacions, la regidora delegada d'Esport de l'Ajuntament de Madrid, Sofia Miranda, així com representants de Comitè Olímpic Espanyol, del Comitè Paralímpic Espanyol i els presidents d'aquestes Federacions Nacionals.

En el transcurs de l'acte, Martínez ha subratllat que l'impuls d'Iberdrola “arriba ara a 600.000 dones federades, cosa que significa que fem costat a 2 de cada 3 dones federades, encara que el suport indirecte és molt més gran i arriba a moltes més dones i nenes que practiquen esport de base”.

Des de 2016, Iberdrola és el principal promotor de l'esport femení a Espanya, alguna cosa que s'ha traduït en un increment del 42% en el nombre de llicències femenines de les Federacions secundades.

Reduir la bretxa de gènere en l'esport és una aposta per la igualtat de la dona a través de l'excel·lència i es tradueix en un important referent per a les nenes, des de la seva pràctica de l'activitat física i esportiva en tots els nivells del sistema educatiu, per a assenyalar-los que el camí fins a l'esport federat i el d'alt rendiment és possible també per a elles.

En aquest sentit, Martínez ha subratllat la gran responsabilitat que tenen aquestes grans esportistes “d'enviar al conjunt de les joves espanyoles el missatge que poden practicar l'esport que vulguin, que ningú les pot parar. I, més important, transmetre valors com el treball en equip, l'esforç, la solidaritat o la professionalitat”.

L'aportació de les dones a l'àmbit esportiu és molt valuosa, i així ho testifiquen les 59 medalles olímpiques que han aconseguit fins al moment. Un total de 7 dones van aconseguir medalla als Jocs de Tòquio.

A més de la seva aposta per l'esport federat, Iberdrola compta amb el seu propi equip d'Ambaixadores, esportistes d'elit amb les quals pretén empoderar a les dones i conscienciar sobre la necessària que és una societat edificada en igualtat d'oportunitats.

Es tracta de dones esportistes d'alt nivell, entre les quals figuren Alexia Putellas, María Vicente, Ona Carbonell, Carolina Marín, Sandra Sánchez, Paula Badosa, o Queralt Castellet, present a l'esdeveniment, que es va alçar amb una medalla de plata en els Jocs d'Hivern de Pequín i per a la qual el president va tenir paraules de felicitació.