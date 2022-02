La triplista de l’Avinent Manresa Nora Taher va assolir ahir plaça de finalista en fer un milor salt de 12.40 en l’última jornada del Campionat d’Espanya en pista coberta, a Ourense. En la prova dominada per Ana Peleteiro, bronze olímpic a Tòquio, amb 14.08, Taher va ser vuitena amb la mateixa marca que Samira Zarhloul. L’atleta de Las Celtíberas, però, va fer un segon millor registre de 12.35, 3 cm més que la segona prestació més valuosa de la manresana.

Igor Bychkov, un saltador de perxa d’origen ucraïnès que vesteix la samarreta del Petromiralles-CA Igualada, va fallar els tres intents inicials de 4.92 i va quedar eliminat. Amb 35 anys, Bychkov, que viu a Espanya des dels 11, està lluny dels registres que el van dur a les finals del Mundial de Daegu 2011 i als Jocs de Londres 2012, i ahir, a més, estava pendent de les notícies de la guerra.

Lesió i medalla per a Guerrero

Esther Guerrero no oblidarà fàcilment la final dels 1.500 metres disputada ahir al matí a Ourense. La migfondista que entrena el manresà Joan Lleonart va entrar a la darrera recta davant de Marta Pérez i Águeda Muñoz, però va notar una punxada als isquiotibials de la cama dreta i es va posar la mà a la cuixa sense deixar de córrer i maldant per no perdre la medalla d’or, però la banyolina va ser superada per les seves rivals. Pérez va vèncer amb 4.25.42, Muñoz va arribar una dècima després i Guerrero va ser tercera a 40 centèsimes del títol.

El lleidatà Bernat Erta, fill de l’exatleta manresana Fanny Majó, es va penjar el bronze en els 400 m i va fer marca personal amb 46.23. Bruno Hortelano va guanyar amb 46.02 (marca personal) i Manuel Guijarro va ser segon amb 46.07. Tant Guerrero com Erta, en el relleu, tenen moltes possibilitats de ser al Mundial indoor de Belgrad, del 18 al 20 de març.