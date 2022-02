Ahir em vaig despertar amb un missatge arribat de Kíev de Ievgueni Bazhenkovel, president de la Federació Ucraïnesa de Rugbi: «Спасибо большое за поддержку! Вместе мы сила!» (¡Moltes gràcies pel teu recolzament! ¡Junts som una força!). Ell, com el seu director tècnic, Oleg Zalisni, exjugador del Canoe madrileny, i la plantilla del Lviv s’han allistat per lluitar contra Putin i defensar «el nostre país».

El príncep Obolenski

Històricament el rugbi sempre s’ha allistat per defensar el país i els compatriotes durant les guerres. El príncep Alexander Sergueievitx Obolenski, que va fugir de Moscou a Londres el 1919 per la revolució bolxevic, va enlluernar en la primera victòria anglesa sobre els All Blacks el 1936. Tres anys després va morir quan el Hawker Hurricane de la Royal Air Force que pilotava va ser enderrocat. Va ser un dels 111 internacionals de rugbi que van perdre la vida en la Segona Guerra Mundial. En la primera van ser 130. Ara es repeteix la història. Ànim als que han penjat les botes i agafat el fusell per defensar la seva família i casa seva.

La tercera setmana del 6 Nacions va confirmar que França està beneïda. Fins i tot el bot de l’‘ametlla’ els beneficia. L’assaig de Danty va recordar el de Dominici en el 99 davant Nova Zelanda. Vam qüestionar fa 15 dies que han arribat a la velocitat de creuer ben aviat, a un any i mig del Mundial. I sumem una altra sospita: Galthie té jugadors que defineixen el joc de l’equip com Alldritt, Dupont o Fickou. És pertinent recordar que Nova Zelanda va guanyar la Webb Ellis el 2011 gràcies a un tipus passat de pes que estava pescant i meditava retirar-se mentre es jugava el Mundial. Stephen Donald va ser el quart obertura dels All Blacks i la lesió dels altres tres el va convertir en heroi per accident després de passar un cop decisiu. ¿Té França algun Donald a mà? Rebaix així el hype d’una França divertida i impecable en l’execució, però que va trobar en Escòcia un rival desgavellat que va penalitzar cada fallada. L’assaig de Fickou, passant com un paó per davant de la línia caledoniana sense que ningú sortís a placar, va retratar el duel.

Dissabte vam constatar que es pot guanyar avorrint (Anglaterra) i perdre entretenint (Gal·les). Els d’Eddie Jones, que es limiten a vampiritzar els errors rivals, són seriosos candidats al títol. Arriba la temporada de caça major: Irlanda i França. El seu fort. I els de Pivac, que van posar tres assajos al XV de la Rosa, continuen construint la seva identitat de joc a partir d’una bona tercera, les seves centrades i atacant per fora.

‘Hooligans’ a la sala de premsa

Concloguem el repàs amb el triomf d’Espanya, que va ballar Romania (38-21), gegants vinguts a menys. Impecable primer temps i sofriment ben digerit en la segona part. Ara ha de guanyar Portugal, equip tumultuós que se li entravessa, per anar al Mundial. A la roda de premsa posterior el seleccionador espanyol Santiago Santos advertia: «Necessitem el 120% de suport de tots. És important que la premsa recolzi. Sento que hi ha gent que no vol que Espanya vagi al Mundial». Alguns confonen la sala de premsa amb la grada. Això explica que el seleccionador es cregui amb dret a demanar el carnet de ‘hooligan’ als periodistes. Pengin la bufanda a l’entrar a la sala de premsa. O gairebé millor, quedin-se fora.