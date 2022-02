El pas de l’escorta navarrès Txemi Urtasun pel Baxi Manresa ha estat breu. El jugador va arribar al Nou Congost el 10 de gener per afegir-se als entrenaments i, al cap d’uns dies, va signar contracte fins a final de curs. Urtasun, però, només va jugar 4 minuts a la Champions i no va debutar a la Lliga Endesa, i ara ha rescindit el contracte i s’ha incorporat al Bàsquet Girona (LEB Or) de Marc Gasol.