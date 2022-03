Bon triomf del CN Manresa Fibracat a la piscina del Geieg, en un partit que les bagenques van saber portar al seu terreny. Així, l’equip que entrena Jordi López va sumar la cinquena victòria de la temporada i ocupa una plaça al mig de la classificació pendent encara de disputar els partits ajornats en el seu moment contra Mataró B i Santa Eulàlia B.

Les locals es van avançar, però el Manresa va saber respondre el joc de les gironines i Peirón, amb dos gols, el segon en superioritat, i Muns van materialitzar l’1-3 amb el que es va arribar al final del primer període. El segon va ser pràcticament calcat, amb dos gols de les amfitriones replicats per Bisbal, Solernou i Muns. D’aquesta manera, les jugadores se’n van anar als vestidors amb un còmode avantatge de tres gols (3-6).

Després del canvi de camp es va produir un nou parcial favorable a les bagenques, 2-3, amb gols de Núria Serracanta, de només 14 anys, que es va estrenar com a anotadora en el primer equip, Vadillo i Bisbal, aquesta amb una pena màxima. El 5-9 semblava una avantatge suficient, però les gironines van reaccionar i es van situar amb 9-11 a falta de 1.12 pel final del partit. El gol que feia la dotzena per les manresanes, obra de Vadillo, va servir per posar el pany i forrellat al matx i donar dos punts molt importants a les jugadores del Manresa Fibracat.