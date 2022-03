Després del desencís causat per dues derrotes per la mínima, el CN Manresa es va retrobar amb la victòria en un partit davant el CN Montjuïc B en el qual va dominar en el marcador de principi a final. Només començar, Estany, el golejador del partit amb cinc dianes, va posar els bagencs en avantatge (2-0). La resposta dels barcelonins va permetre arribar amb un 4-2 a la fi dels primers vuit minuts de joc, després dels gols manresans de Mayol i Noguera.

La segona part va ser similar, però amb parcial 3-3 i anotacions locals de Puerta i Estany (2). El 7-4 semblava definitiu abans del canvi de camp, però els visitants, en el darrer segon, van reduir la diferència a dos gols. L’avantatge es va mantenir en el tercer període (3-3), on hi va haver gols d’Estany, Noguera i Puerta. El marge semblava suficient, però tot estava per decidir. En un darrer temps de nervis i imprecisions, els de Peirón van aguantar fins el final.