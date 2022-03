El gimnasta manresà Thierno Diallo va obtenir una excel·lent cinquena plaça en la final de paral·leles de la prova inaugural de la Copa del Món, que va tenir lloc aquest passat cap de setmana a Cottbus (Alemanya). Olímpic l’estiu passat a Tòquio, l’esportista del club manresà Egiba va participar en diversos aparells realitzant una bona actuació global.

En la classificació de les paral·leles, Diallo va obtenir la vuitena millor nota dels participants, mentre que el seu company Dietmar Reinhardt va finalitzar dissetè. L’endemà, el bagenc va fer un exercici que va valer 14.200 punts i va acabar cinquè, per darrera només de grans figures com l’ucraïnès Ilia Kovtun (14.966), l’australià Mitchell Morgans (14.733), Brody Malone (14.466), dels Estats Units, i l’alemany Glenn Trebing (14.300). Diallo també va competir en barra, on va ser 12è, i al cavall amb arcs, 18è.

La delegació espanyola va aconseguir altres resultats de mèrit, especialment la medalla d’or d’Alba Petisco en terra, per davant d’Anastasiya Smantsar i Tisha Volleman. La gimnasta de Sant Joan Despí també va pujar al podi en la final de salt, on va aconseguir el bronze per darrera de Tjasa Kysselef i Ofir Netzer. I va ser sisena en la final de barra. Jorge Rubio, per la seva part, va finalitzar vuitè en terra. La següent cita de la Copa del Món se celebrarà del 2 al 5 de març a Doha (Qatar).