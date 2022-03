El primer equip femení de l’AE Volei Manresa, segon classificat de la Fase per a la permanència de Primera Divisió Catalana, va cedir a la pista del líder, el CV Vall d’Hebron, de forma inapel·lable (3 a 0). Les jugadores de Sergi González van competir aferrissadament per imposar-se a les amfitriones en el primer set (25 a 23); van perdre el segon amb claredat (25 a 16), i van optar a evitar la sentència en el tercer i definitiu (25 a 21). La derrota allunya definitivament les manresanes de la lluita per assolir el primer lloc al final d’aquesta segona fase de la lliga, doncs el CV Vall d’Hebron adquireix un avantatge de 5 punts sobre el conjunt manresà (14 a 9). Des d’ara, l’AE Volei Manresa haurà de maldar per mantenir un segon lloc que anhelen el Volei Rubí (9), el CV Olot (9) i el CV Llars Mundet (8). Per la seva part, el CV Sant Esteve Sesrovires va perdre a la pista del Volei Rubí (3 a 0) i ocupa la vuitena i darrera posició, amb 1 punt. En aquesta mateixa categoria, el Volei Sant Fruitós, immers en la Fase pel Títol, va caure a Lleida (3 a 0) contra el tercer classificat, Lo Cargol Cecell Lleida. Després de cinc jornades, les santfruitosenques són cinquenes amb 6 punts.