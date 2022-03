Nou medalles: quatre d’or, tres de plata i dues de bronze. Aquest és el reeixit balanç de la participació dels atletes de l’Avinent CA Manresa a l’Europeu màster de Braga que va finalitzar diumenge.

Lita López va ser l’esportista de l’entitat manresana que va signar uns resultats més remarcables. No endebades, la velocista va assolir un ceptre continental, un subcampionat d’Europa i una tercera posició. Lita López es va imposar a la final dels 400 metres llisos de la seva categoria (W45) amb un temps d’1 minut, 1 segon i 16 centèsimes. Però aquesta no va ser la seva única consecució. La corredora de l’Avinent CA Manresa també va aconseguir una medalla de plata com a membre de l’equip estatal de relleus a la prova dels 4x200 metres llisos i va completar el triplet en pujar al tercer graó del podi en els 60 metres tanques. La seva marca va ser de 9 segons i 44 centèsimes. A més, Lita López va ser quarta a la final dels 200 metres llisos, amb un registre de 27 segons i 81 centèsimes. Els seus assoliments la van convertir en una de les grans protagonistes de la competició.

Les prestacions de Maria Rosa Busquets (W65) van ser notables. Busquets es va proclamar campiona d’Europa com a membre del quartet que va guanyar la final dels 4x200 metres llisos. El temps de les vencedores va ser de 2 minuts, 32 segons i 4 centèsimes. La velocista també va fer-se amb una medalla de bronze en signar la tercera posició a la final dels 400 metres llisos (1’, 22’’ i 66 cts.).

D’altra banda, la saltadora santfruitosenca Montserrat Prat (W55) es va imposar a la final del concurs de salt amb perxa en superar el llistó situat a una alçada de 2,60 metres. L’última medalla d’or la va segellar el marxador David Cervelló (M40/45) en els 5.000 metres marxa. El seu temps va ser de 27 minuts i 81 segons.

El botí assolit per l’expedició de l’Avinent CA Manresa el van completar Loles Vives (W60) i Sara Beltrán (W40). La velocista va ser segona a la final dels 60 metres llisos i Sara Beltrán va contribuir a la plata aconseguida per l’equip estatal de cros a Braga.