La selecció catalana aleví de natació va conquerir, diumenge, el Campionat d’Espanya per Comunitats Autònomes a Vélez-Málaga. Tres joves nedadors del Bages i del Moianès, els olonencs Lluc i Txell Casas (CN Vic) i l’artesenca Laia García (CN Sallent), van fer una remarcable aportació al títol de l’equip català.

L’actuació de Lluc Casas va ser excepcional. El nedador de Santa Maria d’Oló va aconseguir set medalles, sis d’or i una de bronze. L’olonenc es va imposar en els 1.500, 400 i 200 m lliures i va ser membre de tres equips de relleus que van vèncer, els de 4x100 i 4x200 m lliures i el de 4x100 m estils. Lluc Casas va pujar al tercer graó del podi en els 100 m lliures.

Les prestacions del nedador olonenc sorprenen menys en conèixer el nom de la seva progenitora. Lluc i Txell Casas són fills de l’avinyonenca Estefania Ferrer, una de les grans promeses de la natació estatal de finals dels anys noranta i del primer quinquenni del segle XXI. Ferrer va desenvolupar la seva carrera esportiva a cavall del CN Sallent, el CN Manresa i el CE Mediterrani. Quan era júnior, va ser internacional amb la selecció estatal i es va proclamar campiona d’Espanya per equips amb el combinat català. El 2003 va assolir la seva millor consecució com a sènior: el ceptre català dels 50 m lliures. La seva prematura retirada de les competicions, quan només tenia 20 anys, va convertir en una incògnita irresoluble conèixer els límits del seu potencial i talent.

«El Lluc i la Txell neden, gràcies a la meva mare, tal i com va passar amb mi. Els pares els hem donat llibertat a l’hora de triar l’esport que volien practicar. Fins i tot, el Lluc va jugar a futbol amb el Club Gimnàstic de Manresa quatre o cinc temporades. Feia de davanter i, quan era benjamí, un curs va marcar més de 50 gols», exposa Estefania Ferrer.

Però l’avinyonenca resident a Santa Maria d’Oló va assumir un risc evident quan va permetre que la seva mare, Salut Alsina Pla, ensenyés a nedar els seus fills «a la piscina del poble». Un temps després, l’àvia, exentrenadora de natació al Club Esportiu Moià, va proposar que els joves continuessin el seu aprenentatge al CN Sallent. Lògicament, les seves aptituds i potencial van cridar l’atenció del tècnic Xavi Montalà, que ha tutelat la progressió d’ambdós germans fins aquest darrer estiu.

De golejar a llançar-se a la piscina

Lluc Casas, de 13 anys, va compaginar durant dues temporades el futbol i la natació. Però va arribar un moment en què el golejador va haver de triar. «Vaig optar per la natació», explicita. «És un esport on el resultat només depèn del teu rendiment. He viscut la natació des de petit i nedar m’apassiona», rebla. La pandèmia va ajornar el seu debut en uns campionats de Catalunya i d’Espanya fins l’estiu passat, però ambdues experiències van ser fructíferes. Als catalans, el botí va ser de tres medalles d’or (en els 100 i 200 m lliures i els 200 m papallona) i una de plata (en els 100 m papallona). I en els estatals, Lluc Casas va ser el millor en els 200 m lliures i va pujar al tercer graó del podi en l’hectòmetre.

La relació de Txell Casas amb la natació no va ser inicialment reeixida, però en l’actualitat afirma que «no em fa gens de mandra agafar el cotxe cada dia després de sortir de l’escola per anar a entrenar a Vic».

Txell Casas va aconseguir una medalla de plata a Vélez-Málaga com a membre de l’equip que va competir en els 4x100 m lliures. A més, va ser cinquena en els 400 m lliures; sisena en els 200 m; setena en els 800 m i novena en els 100 m. Per últim, va formar part del quartet que va ser cinquè en els 4x200 m lliures. Ferrer revela que «la previsió era que la Txell només competís en dues proves individuals, en els 200 i en els 800 m lliures, però una companya d’equip va donar positiu i la meva filla va haver de nedar en més proves».

Una experiència brutal

L’avinyonenca explicita que «vaig rebre amb molta il·lusió la convocatòria dels meus fills per a la selecció catalana. S’obre la possibilitat que ells puguin viure el que jo vaig viu o més... Això és grandiós, no tinc paraules». Estefania Ferrer va més enllà quan afirma que la incipient trajectòria del Lluc i de la Txell li permeten «viure una experiència brutal com a mare». Constata que «han heretat el meu talent», però és prudent pel que fa al present i al futur. «L’únic objectiu del Lluc i de la Txell ha de ser créixer com a nedadors».

La impossibilitat que Lluc Casas pogués entrenar a primera hora del matí, a més de les vesprades, a les instal·lacions del CN Sallent va provocar que ambdós germans s’incorporessin al CN Vic ETB aquesta tardor. A hores d’ara, Lluc Casas, a més de les habituals sessions preparatòries de tarda, puja a entrenar a la capital d’Osona els matins dels dilluns, divendres i dissabtes. A les sis ja és dins la piscina i dues hores després ha de ser a Artés per començar les classes a l’institut. «Els meus referents són Michael Phelps, Alexander Popov, Mireia Belmonte i la mare», assenyala Lluc Casas. «Conec la trajectòria de la mare. Vull ser com ella, però amb una tècnica més depurada», sentencia. L’albada d’una nova nissaga de nedadors bagencs.