Xavi Hernández ha parlat amb Erling Haaland per convèncer-lo de fitxar pel Barça. L’entrenador blaugrana ha volgut presentar en persona el seu projecte futbolístic al davanter noruec, un dels jugadors més cotitzats del mercat internacional perquè ja ha manifestat la seva idea d’abandonar el Borussia Dortmund.

Haaland, de 21 anys, porta aquesta temporada més gols (23) que partits disputats (20). No és flor d’un dia; en l’anterior va marcar 41 gols en 41 partits i en la 2019-20, 44 gols en 40 partits. La seva irrupció a l'elit el 2019 va resultar espectacular, amb uns registres golejadors que ha mantingut amb el temps. Tot i això, en aquesta campanya ja ha patit algunes lesions.

Xavi es va reunir amb Haaland aquest dimarts passat a Munic. El va acompanyar Jordi Cruyff, el màxim responsable del departament de futbol internacional, segons ha informat el periodista Sergi de Juan a L’Esportiu. Fa dues setmanes, Joan Laporta, el president, es va reunir a Niça amb Mino Raiola, l’agent del golejador noruec, per establir les bases de la negociació. Laporta considera que Haaland és un reforç estratègic per al rellançament del club.

La subhasta de Raiola

El Barça vol convèncer Haaland des del punt de vista futbolístic, conscient que el seu poder econòmic està minvat i és molt inferior al dels principals clubs europeus que pretenen el fitxatge de l’internacional noruec.

En la subhasta que ha organitzat Raiola per obtenir el màxim benefici econòmic per a ell i el seu representat, hi estan participant el Reial Madrid, el Manchester City –Txiki Begiristain, el director esportiu, també s’ha entrevistat amb Raiola– i potser també el París Saint-Germain si, com sembla, perd Kylian Mbappé aquest estiu.

Les xerrades de Xavi

Xavi acostuma a parlar amb els futbolistes que voldria fitxar. Ho ha fet amb els que ja han arribat al Barça i amb els que desitja que hi arribin. César Azpilicueta i Andreas Christensen, tots dos defenses del Chelsea, coneixen per boca de l’entrenador de Terrassa que està interessat en el seu fitxatge, i el club ja ha iniciat converses amb ells, sense necessitat de parlar amb el club anglès, perquè acaben contracte.

Franck Kessié, centrecampista ivorià del Milan, és un altre dels jugadors que pretén incorporar el club blaugrana. També acaba contracte. En els tres casos, Xavi espera convèncer-los per l’atractiu de les idees que té per al Barça 2022-23, conscient que els futbolistes podrien rebre ofertes econòmiques superiors.