El CB Navàs Viscola es va imposar amb solvència en el segon derbi bagenc de la temporada del grup C-3 de la Lliga EBA. Els jugadors d’Isidre Suau van superar el Grup Via Artés a la seva pista (46 a 79). L’eficàcia dels navassencs en els triples (13 cistelles de 25 intents); el rigor mostrat en defensa i la superioritat física en el joc interior que va facilitar que els visitants capturessin 10 rebots més que els locals (27 per 37) van ser les claus de la victòria del sisè classificat.

El Grup Via Artés va afrontar el matx amb la baixa de dos dels seus tres bases (Roger Portella i Eduard Nogués). Jordi Clotet va haver d’assumir la responsabilitat de dirigir l’atac dels artesencs, amb el suport de Jordi Sobrevias i del debutant David Riera. A més, Sobrevias, l’escorta Jordi Fornells i l’ala pivot Albert Llort van jugar minvats físicament.

En aquest context, la teòrica superioritat del CB Navàs Viscola es va accentuar i els navassencs ja van doblar en puntuació els artesencs al final del primer quart (10 a 20). Mentre que la defensa visitant era sòlida, el Grup Via Artés no aconseguia trobar el sistema defensiu adequat per aturar l’encert ofensiu del seu oponent. A més, els amfitrions es mostraven inconsistents en atac, tal com delaten les 26 pilotes perdudes.

Els artesencs van millorar les seves prestacions en defensa en el tercer quart. Les diferents alternatives defensives plantejades per Pep Piqueras van ser ben executades pels seus jugadors, però les concessions en atac dels locals quan la remuntada era difícil però no inabastable van propiciar un altre parcial favorable als visitants (12 a 22). Tot i algunes accions precipitades en atac (20 pilotes perdudes), el CB Navàs Viscola va mantenir la tensió competitiva en defensa en els darrers deu minuts i van incrementar la diferència final fins als 33 punts. Adrià Montagut va tornar a transformar tres llançaments de tres punts (3/4), tal com va fer diumenge a Quart i David Yuste va anotar els quatre triples que va intentar (15 punts). Nil Brià va aportar 18 punts i 7 rebots. El jugador més efectiu del Grup Via Artés va ser l’ala Ferran Mas (16 punts i 3 rebots).