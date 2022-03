L'Igualada Femení HCP ha fet públic que l'entrenador hispanoargentí Alejandro Domínguez serà el nou director tècnic de l'entitat igualadina a partir de la propera temporada. Domínguez serà el responsable d'establir les directrius generals i d'executar les pautes formatives a nivell esportiu al club que presideix Jordi Besa. L'exseleccionador estatal serà l'encarregat d'implantar a l'Igualada Femení HCP un model esportiu que afavoreixi la generació de jugadores talentoses i competitives des de la base, una tasca que desenvoluparà conjuntament amb l'actual coordinadora, Teresa Torrents. A més, Alejandro Domínguez serà el director tècnic de l'OKCampus Igualada que organitza, any rere any, l'entitat anoienca.

L'objectiu de l'Igualada Femení HCP és potenciar el seu projecte esportiu i per això es vol fer una decidida aposta per reforçar la tasca de formar els joves talents del planter. Tot i que Alejandro Domínguez no assumirà les funcions de director esportiu fins el curs esportiu 2022-23, durant els propers mesos desenvoluparà tasques de seguiment i de supervisió a nivell tècnic.

Alejandro Domínguez, de 51 anys, va aterrar a l'hoquei patins estatal la temporada 1996-97 per jugar al CP Alcobendas. Després de quatre exercicis al conjunt madrileny, va fitxar pel Reus Deportiu, on també va completar un cicle de quatre temporades (període 1999-2003). Abans de retirar-se, va militar tres cursos esportius al CP Vilanova.

La seva exitosa carrera com a entrenador va començar al Reus Deportiu (període 2009-14). Amb el conjunt roig-i-negre va conquerir una OK Lliga, una Copa de la CERS i una Copa Intercontinental. To seguit, va assumir la direcció tècnica de les seleccions estatals femenina, primer, i masculina, després, amb les quals es va proclamar campió d'Europa i del Món. Les tres últimes temporades ha dirigit l'Sport Lisboa e Benfica, amb el qual ha guanyat una Taça, és a dir, la lliga portuguesa.